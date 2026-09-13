Alexander Zverev y Ben Shelton definen el US Open en una final con histórica

El alemán, número dos del mundo, busca su segundo Grand Slam del año, mientras que el estadounidense quiere cortar una sequía de 23 años para su país. Jugarán desde las 15 de Argentina.

Hoy 11:09

Alexander Zverev y Ben Shelton se enfrentarán este domingo por el título del US Open 2026, en una final que promete ser especial para el tenis mundial y tendrá como escenario el mítico estadio Arthur Ashe de Nueva York.

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El último Grand Slam de la temporada tendrá un duelo entre experiencia y juventud: por un lado, el alemán llega a su sexta final de un torneo grande; por el otro, el estadounidense disputará por primera vez una definición de esta magnitud.

Zverev va por otro título grande

Alexander Zverev, actual número dos del ranking mundial, llega como el máximo favorito entre los jugadores que quedaron en carrera.

El alemán alcanzó la final luego de vencer en semifinales al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6).

Además, buscará cerrar una temporada especial luego de haber conquistado Roland Garros, con la posibilidad de sumar su segundo Grand Slam del año.

Será también una nueva oportunidad para conseguir el título del US Open, después de la dolorosa derrota que sufrió en la final de 2020 ante el austríaco Dominic Thiem.

Shelton busca hacer historia en casa

Del otro lado estará Ben Shelton, de 23 años, quien atraviesa el mejor momento de su carrera.

El estadounidense, octavo preclasificado, llegó a la final tras eliminar a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5.

Antes había protagonizado uno de los grandes golpes del torneo al derrotar al español Carlos Alcaraz en los cuartos de final.

Ahora buscará convertirse en el primer tenista estadounidense en ganar un Grand Slam desde Andy Roddick en el US Open 2003.

Además, Shelton ya hizo historia al convertirse en el primer jugador afroamericano en disputar la final del torneo desde Arthur Ashe en 1972.

Un historial favorable para el alemán

El antecedente entre ambos marca una clara ventaja para Zverev.

El alemán ganó los cinco enfrentamientos previos ante Shelton, incluido el último duelo en las ATP Finals 2025, donde se impuso por 6-3 y 7-6 (8-6).

Hora y TV de la final

Alexander Zverev vs. Ben Shelton

Domingo 13 de septiembre

15.00 (hora argentina)

Estadio Arthur Ashe (Nueva York)

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