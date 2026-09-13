Tenía prohibido acercarse a su ex, se presentó en su casa y terminó aprehendido tras intentar escapar

Termas. Una mujer alertó a los uniformados que su expareja, Pablo Rubén Sánchez, se había presentado en su vivienda a pesar sobre él una prohibición de acercamiento.

Hoy 11:07

Un hombre de 36 años fue aprehendido luego de que su expareja denunciara que, pese a existir una medida restrictiva vigente, se presentó en su domicilio e intentó ingresar forzando los accesos. Al advertir la presencia policial, habría intentado darse a la fuga.

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El procedimiento fue concretado durante la mañana de este domingo por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) dependiente de la División Prevención Departamental 6 Termas, que realizaban recorridos preventivos por el barrio Herrera El Alto.

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Según informó la Policía, una mujer de 33 años alertó a los uniformados que su expareja, Pablo Rubén Sánchez, de 36 años, se había presentado minutos antes en su vivienda a pesar sobre él una prohibición de acercamiento.

La denunciante manifestó además que el hombre habría intentado ingresar al inmueble, procurando forzar una ventana y la puerta de acceso.

Con las características aportadas, los efectivos realizaron un recorrido por las inmediaciones y lograron localizarlo en la intersección de Italia y Mar del Plata. Siempre de acuerdo con el informe policial, al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar, aunque fue interceptado a los pocos metros.

La mujer formalizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Comunitaria N° 6 de la Mujer y la Familia.

Tras las actuaciones y la consulta con el fiscal Coordinador, Dr. Gustavo Montenegro, se dispuso la aprehensión del acusado.

Otra intervención preventiva terminó con un hombre tras las rejas. La Justicia ahora deberá avanzar en la investigación por la presunta violación de la medida restrictiva.