Terminó detenido por acuchillar a un hombre por una deuda

La víctima fue asistida en el CIS Termas y luego fue dado de alta. La venta de una motocicleta y la falta de pago habría desencadenado el ataque.

Hoy 12:00

Una discusión por una presunta deuda relacionada con una motocicleta terminó en un violento episodio con arma blanca en Villa Balnearia, Las Termas de Río Hondo. Un hombre resultó herido y, aunque posteriormente recibió el alta médica, otro quedó aprehendido por disposición de la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el 11 de septiembre, alrededor de las 8, en inmediaciones de Acacias y Lomas de Zamora, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 57.

Según las primeras actuaciones, Gabriel Alejandro Sosa, de 26 años, manifestó que mantuvo un conflicto con José Ariel Gómez, de 45, aparentemente por una deuda vinculada a un rodado. En medio del enfrentamiento se habría producido la agresión con un arma blanca.

Te recomendamos: Tenía prohibido acercarse a su ex, se presentó en su casa y terminó aprehendido tras intentar escapar

De manera paralela, Gómez ingresó al CIS Termas con lesiones provocadas por un arma blanca, donde recibió asistencia médica. Posteriormente fue dado de alta.

En la causa interviene el fiscal Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso la intervención de Criminalística, el secuestro de prendas y las tareas correspondientes en el lugar del hecho. Además, ordenó que Sosa quedara en calidad de aprehendido.

Una deuda, una pelea y un desenlace a los puntazos

Aunque el herido ya recibió el alta médica, el episodio no deja de ser grave. La discusión escaló hasta terminar con la intervención policial, una persona lesionada por un arma blanca y otra aprehendida, mientras la investigación busca determinar con precisión cómo se desarrolló el violento enfrentamiento.