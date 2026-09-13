Marc Márquez ganó en Misano y alcanzó a Jorge Martín en la cima del MotoGP

El español se impuso con autoridad en el Gran Premio de San Marino y llegó a los 274 puntos, la misma cantidad que el vigente campeón. Álex Márquez y Pedro Acosta completaron el podio.

Hoy 12:01

Marc Márquez volvió a demostrar su enorme presente con Ducati y se quedó con el triunfo en el Gran Premio de San Marino, disputado en el circuito Marco Simoncelli de Misano por la 14ª fecha del calendario 2026 de MotoGP.

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El piloto de Cervera consiguió su quinta victoria de la temporada y la número 78 de su carrera en la categoría reina, en una actuación sólida de principio a fin que le permitió meterse de lleno en la pelea por el campeonato.

Márquez dominó la competencia con la Ducati oficial y cruzó la meta por delante de su hermano Álex Márquez y de Pedro Acosta, quienes completaron el podio.

Igualó a Martín en el campeonato

El resultado tuvo un impacto directo en la tabla de posiciones. Marc Márquez alcanzó los 274 puntos, la misma cantidad que Jorge Martín, aunque el vigente campeón mantiene la ventaja por cantidad de victorias, con cinco triunfos contra uno.

Martín no tuvo una buena jornada en Misano y fue perdiendo posiciones hasta finalizar quinto, mientras que su compañero Marco Bezzecchi vivió un domingo todavía más complicado.

El italiano, que había conseguido la pole position, sufrió una caída en la primera vuelta y debió abandonar, dejando a Aprilia sin posibilidades de pelear por la victoria.

Una carrera con varias caídas

Detrás del podio, Fermín Aldeguer terminó cuarto, seguido por Martín, Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Enea Bastianini y Fabio Quartararo, quienes completaron el Top 10.

La competencia estuvo marcada además por numerosas caídas y abandonos. Entre los pilotos que no pudieron completar la carrera estuvieron Joan Mir, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Álex Rins, Diogo Moreira, Jack Miller y Bezzecchi.

Con este resultado, el campeonato de MotoGP quedó todavía más abierto y promete una definición apasionante en las últimas fechas de la temporada.