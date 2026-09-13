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El CIC San Carlos participó de la Semana de la Educación Sexual Integral

La actividad se realizó en el marco de la Semana de la ESI y abordó los cambios físicos y emocionales propios de la pubertad, promoviendo el diálogo, el cuidado de la salud y el conocimiento de derechos.

13/09/2026

En el marco de la Semana de la Educación Sexual Integral (ESI), que se desarrolla del 7 al 11 de septiembre en las instituciones educativas de la provincia de Santiago del Estero, el personal del CIC San Carlos llevó adelante un taller destinado a estudiantes de séptimo grado.

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La propuesta, establecida por el calendario escolar provincial para todos los niveles y modalidades, tuvo como objetivo fortalecer los espacios educativos y promover el acceso a información adecuada sobre el desarrollo integral durante la etapa de la pubertad.

Durante el encuentro se abordaron los principales cambios biológicos y psicosociales que atraviesan niños y adolescentes durante esta etapa, brindando herramientas para comprender estas transformaciones y promover prácticas vinculadas al cuidado de la salud y el bienestar integral.

La actividad contó con la participación de alumnos de séptimo grado, quienes pudieron plantear inquietudes e intercambiar conocimientos en un espacio de diálogo, acompañamiento y aprendizaje.

De esta manera, el CIC San Carlos continúa fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones educativas, contribuyendo a la construcción de espacios de información, prevención y promoción de derechos para las nuevas generaciones.

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