Colonia El Simbolar amplía el alcance del servicio de distribución de agua potable

La comisión municipal continúa desarrollando el servicio de distribución de agua potable destinado a familias que no cuentan con conexión a la red, una tarea que también alcanza a vecinos de localidades cercanas y que busca garantizar el acceso a un recurso esencial.

14/09/2026

Según informaron desde el organismo, el reparto se realiza de manera permanente en distintos sectores de la jurisdicción, llegando además a familias de Barrialito, en el departamento Banda, y de Villa Hipólita, ampliando el alcance de esta prestación fundamental para numerosas comunidades.

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La comisionada municipal, Valle Pérez, destacó la importancia de sostener este servicio y remarcó que el acceso al agua potable constituye una de las prioridades de la gestión local.

“Sabemos lo importante que es el agua para cada familia, por eso trabajamos todos los días para que este servicio llegue a quienes todavía no cuentan con conexión a la red. Es una tarea que realizamos con responsabilidad y compromiso, pensando siempre en el bienestar de nuestros vecinos”, expresó.

La funcionaria también señaló que la Comisión Municipal mantiene una articulación permanente con comunas de localidades vecinas para coordinar acciones y optimizar recursos.

"Cuando se trata de garantizar derechos básicos, el trabajo conjunto es fundamental. Por eso colaboramos con otras comunidades de la región, sumando esfuerzos para que más familias puedan acceder al agua potable", afirmó Valle Pérez.

Finalmente, desde la Comisión Municipal indicaron que estas acciones forman parte de una política orientada a acompañar a las familias y fortalecer los servicios esenciales en todo el territorio, especialmente en aquellos sectores donde las condiciones de infraestructura aún presentan mayores desafíos.