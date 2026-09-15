Crítica de "Cinco segundos"

El cineasta italiano Paolo Virzì dirige este drama existencial sobre la paternidad y la culpa con una intrigante trama y cuyo reparto encabezan Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi y Valeria Bruni Tedeschi.

Hoy 07:02

Por Manu Yáñez

Para Fotogramas

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Aunque el corazón moral del nuevo drama realista de Paolo Virzì se concentra en los cruciales 'cinco segundos' a los que hace referencia su título, estamos ante una película que sabe sacar partido de la cocción a fuego lento de su intrigante trama. ¿De qué huye el protagonista del film, un reputado abogado (convincente Valerio Mastandrea) que renuncia a los placeres mundanos para vivir como un ermitaño? ¿Y qué impacto tendrá en su vida la aparición de una joven y rebelde descendiente de la nobleza italiana (una magnética Galatéa Bellugi)?

Como es costumbre en la obra de Virzì, 'Cinco segundos' exprime las posibilidades de la ortodoxia narrativa y sabe capitalizar el talento de sus intérpretes (Valeria Bruni Tedeschi, cómplice habitual del cineasta italiano, ejerce de secundaria de lujo). Es posible que, en su recta final, la película abrace con demasiado entusiasmo la idea del clímax dramático, pero la humanidad que emana de los dilemas existenciales de los personajes convierte el film en una solvente relectura emocional de los estudios sobre la soledad del polaco Krzysztof Kieslowski.

Para observadores sensibles de los claroscuros existenciales.