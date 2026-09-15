Tras años de espera, Rhea Seehorn finalmente gana su primer Emmy por Pluribus

La actriz, reconocida mundialmente por interpretar a Kim Wexler en Better Call Saul, recibió finalmente la estatuilla por su trabajo en la serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan.

Hoy 07:29

Después de varios años de nominaciones y de quedarse repetidamente a las puertas del premio, Rhea Seehorn finalmente ganó su primer Emmy por su trabajo en Pluribus, la serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, responsable de Breaking Bad y Better Call Saul.

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La actriz alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Kim Wexler en Better Call Saul, papel que le valió múltiples nominaciones a los premios Emmy. Sin embargo, durante la extensa trayectoria de la serie, Seehorn nunca había conseguido llevarse la estatuilla.

Su victoria por Pluribus tiene por eso un significado especial dentro de su carrera. La actriz volvió a trabajar con Gilligan en una producción completamente diferente, después del final del universo narrativo que comenzó con Breaking Bad y continuó con Better Call Saul.

En Pluribus, Seehorn encabeza el elenco de una historia de ciencia ficción y misterio, en la que interpreta a una mujer que debe enfrentarse a una situación extraordinaria que altera por completo la realidad que conoce.

El reconocimiento también representa una reivindicación para una intérprete que durante años fue señalada por la crítica como una de las grandes figuras de la televisión estadounidense. Su trabajo como Kim Wexler se convirtió en uno de los elementos más elogiados de Better Call Saul, pero el Emmy se le había resistido hasta ahora.

Con esta victoria, Seehorn suma finalmente el máximo reconocimiento de la televisión estadounidense a una carrera que ya había sido ampliamente celebrada por la crítica y por el público, y vuelve a compartir un logro importante con Gilligan, quien fue una pieza fundamental en su salto a la fama internacional.