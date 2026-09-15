“Argentina sigue siendo un país democrático pese a todas las crisis que atravesó”

El politólogo Juan Negri dialogó con Radio Panorama en el Día Internacional de la Democracia y destacó los más de 40 años de continuidad institucional en el país, aunque advirtió sobre deudas sociales, el deterioro de la confianza en la Justicia y el Congreso y la relación de los jóvenes con la política.

Hoy 12:00

En el marco del Día Internacional de la Democracia, el doctor Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, dialogó con Radio Panorama y trazó un diagnóstico sobre la actualidad institucional de la Argentina.

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“La Argentina arrastra algunas deficiencias en términos de su funcionamiento, pero si uno piensa la cantidad de crisis económicas y las dificultades que atravesamos en estos más de 40 años, que siga siendo un país democrático es realmente una muy buena noticia”, sostuvo.

Más de 40 años de continuidad democrática

Negri destacó especialmente la continuidad institucional iniciada en 1983. “Hace más de 40 años que estamos en nuestro período democrático más largo y eso creo que es algo para celebrar”, afirmó, aunque remarcó que todavía existen importantes desafíos pendientes.

Entre esas deudas mencionó las dificultades económicas y sociales que atraviesa buena parte de la población. “Hay una democracia que no ha logrado garantizarle a sus ciudadanos niveles adecuados de vida”, expresó, y puso el foco especialmente en la pobreza que afecta a niños y adolescentes.

Justicia y Congreso

El politólogo también analizó el funcionamiento del Poder Judicial y señaló que existe una baja tradición de respeto a su independencia. A eso sumó la percepción social de que algunos jueces actúan de acuerdo con preferencias políticas, una situación que, según explicó, contribuye a deteriorar su legitimidad.

“Uno tiene que preguntarse por qué la Justicia es tal vez el poder menos aceptado, con menos popularidad de nuestro país”, señaló. Además, vinculó ese desprestigio con la corrupción y la impunidad.

Sobre el Congreso Nacional, Negri también fue crítico. “Creo que la calidad del Congreso ha bajado”, indicó, y sostuvo que la fragmentación del sistema de partidos dificulta la construcción de quórum y acuerdos legislativos.

Milei, el periodismo y la calidad democrática

En relación con el gobierno de Javier Milei, consideró que el Presidente no se encuentra entre los mandatarios más fuertes desde el punto de vista legislativo. Sin embargo, dijo estar más preocupado por “el poco respeto hacia el periodismo en general como parte fundamental de la democracia”.

La preocupación por los jóvenes

Otro de los puntos abordados fue la relación de las nuevas generaciones con el sistema democrático. Negri calificó como preocupantes los relevamientos que muestran que una parte de los jóvenes aceptaría un gobierno autoritario o se muestra indiferente frente al tipo de régimen político.

Finalmente, sostuvo que esa situación también está vinculada con la falta de respuestas a problemas concretos. “Si la sociedad percibe que los políticos están solamente ahí para robar, es muy difícil que terminen valorando la democracia como valor”, concluyó, y remarcó que la continuidad institucional debe ir acompañada por mejores resultados sociales y mayor calidad democrática.