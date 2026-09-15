El Gobierno presentará nuevas denuncias contra empresas por la explotación de hidrocarburos en Malvinas

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Adrián Ravier. Cancillería y la Procuración del Tesoro realizarán una ampliación de la presentación judicial de la semana pasada.

Hoy 12:13

El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias contra empresas por explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Adrián Ravier. Cancillería y la Procuración del Tesoro realizarán una ampliación de la presentación judicial de la semana pasada.

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El funcionario dijo inicialmente, en conferencia de prensa en Casa Rosada, sobre la soberanía de las Malvinas: "Para nuestro gobierno es una convicción irrenunciable. Por historia y por derecho las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, son argentinas. Recordamos la ocupación británica, que data de 1833, e insistimos sobre el pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de no realizar acciones unilaterales sobre el territorio, hasta que se resuelva la controversia, un llamado que los británicos desoyeron".

Ravier agregó: "En este marco, mencionamos todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales, y legales que nuestro Gobierno lleva adelante para defender la soberanía argentina sobre las Malvinas. Entre ellas se destacan las denuncias penales a distintas empresas petroleras, presentadas por el canciller Pablo Quirno junto al Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio".

El funcionario dijo: "Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley 26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización".

El vocero presidencial explicó: "Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las Islas".