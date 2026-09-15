Perdió toda su documentación y agradecerá a quien se la devuelva

Un vecino del barrio Borges solicita a quien encontró sus pertenencias, se ponga en contacto con él para recuperarlas. También alertar a comercios e instituciones. Hay gratificación.

Hoy 11:52

Manuel Rodolfo Galván, un vecino del barrio Borges, indicó a Diario Panorama que perdió hace dos semanas atrás valiosa y necesaria documentación:

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DNI

Carnet de conducir

Dos cédulas verdes de motovehículos

Carnet de PAMI

Galván agregó que días después una persona habría llegado hasta su domicilio, en Manuela Santucho al 400, pero el no se encontraba en el lugar y por indicaciones que le dieron a esta persona llegó hasta la casa de un primo que vive en las cercanías.

Allí esta persona dialogó con el familiar de Galván, quien reconoció a su primo, pero no quiso dejarle la documentación y dijo que retornaría otro día.

El damnificado indicó que mientras esperaba por el retorno de esta persona, también comenzó a crecer la duda y el temor de que pudiera usar su identidad para cometer algún tipo de ilícito, por lo que solicita a comercios, instituciones y la comunidad en general, tener precaución.

Agregó que si la persona que fue a su casa aún tiene su documentación se acerque nuevamente a su domicilio y que le gratificará por haberse tomado la molestia.

O si alguien encuentra estos elementos pueden comunicarse al 3854381747.