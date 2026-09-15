La Fórmula 1 consideró a Franco Colapinto como uno de los mejores pilotos del fin de semana: “Estuvo soberbio”

El argentino fue destacado en el tradicional balance de “Ganadores y perdedores” tras el GP de Madrid, junto a Kimi Antonelli, Max Verstappen y Liam Lawson.

Hoy 11:04

La Fórmula 1 publicó su tradicional columna de “Ganadores y Perdedores” tras el Gran Premio de Madrid y ubicó a Franco Colapinto entre las grandes figuras del fin de semana. El periodista Lawrence Barretto elogió el trabajo del argentino, destacando tanto su velocidad a una vuelta como su consistencia para sumar puntos con Alpine.

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En el análisis oficial del sitio, la F1 calificó como “soberbia” la actuación de Colapinto durante la clasificación del sábado. Barretto remarcó la maniobra realizada en el sector de La Monumental para evitar un fuerte impacto, acción que le permitió avanzar a la Q3 como el piloto mejor ubicado de Alpine.

“Franco Colapinto estuvo soberbio en la clasificación, aprovechando una brillante maniobra en La Monumental para evitar un gran accidente y clasificarse para la Q3 como el mejor piloto de Alpine”, destacó el periodista.

Y agregó: “Fue su cuarta aparición en la Q3 esta temporada, lo que le dio la base para sumar puntos con una buena carrera que le permitió terminar séptimo. Fue su octava carrera puntuando del año y ayudó a Alpine a acercarse a nueve puntos de Racing Bulls en la emocionante batalla por el quinto puesto en el Campeonato de Equipos”.

Colapinto, entre los grandes ganadores del GP de Madrid

Junto al argentino, el balance oficial ubicó entre los ganadores al vencedor Kimi Antonelli, a Max Verstappen, quien remontó hasta el podio, a Liam Lawson, por su sexto lugar con Red Bull, y a Esteban Ocon, quien quedó cerca de los puntos al finalizar undécimo con Haas.

En la vereda opuesta, la nómina de perdedores estuvo encabezada por Lando Norris y Lewis Hamilton. Norris cedió terreno por el momento en que ingresó el Auto de Seguridad Virtual y una mala parada en boxes, mientras que el heptacampeón debió abandonar por una falla en los frenos.

La lista negativa se completó con Carlos Sainz, quien sufrió daños en su auto en el inicio de la carrera; Ollie Bearman, por un fuerte accidente en la práctica libre; y Oscar Piastri, afectado por la rotura de su alerón delantero en los primeros metros.

El gran momento de Franco Colapinto

Con su rendimiento en España, Franco Colapinto consolida a paso firme su lugar en la elite del automovilismo mundial. El argentino no solo mantiene una gran regularidad, sino que también viene demostrando velocidad y capacidad para aprovechar las oportunidades que le presenta el Alpine.

Después de conseguir el séptimo puesto en Madrid, sumar seis puntos y recibir elogios de la propia Fórmula 1, el piloto argentino buscará extender su buen momento en la próxima cita del calendario.

Bakú, el próximo desafío

Ahora, el desafío se traslada al exigente circuito callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán.

Será una nueva oportunidad para que Colapinto revalide su presente y siga demostrando que tiene la velocidad y la consistencia necesarias para consolidarse entre los protagonistas de la Fórmula 1.