Así está el historial entre Boca y San Pablo: todos los enfrentamientos y quién ganó más

El Xeneize y el Tricolor vuelven a enfrentarse este martes por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy 10:51

Boca y San Pablo volverán a verse las caras este martes por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize llega con la ventaja del 1-0 conseguido en La Bombonera y buscará hacerla valer en el Morumbí.

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La historia entre ambos equipos comenzó en 1993 y contempla enfrentamientos por cuatro competencias diferentes. En total, disputaron 13 partidos, con una leve ventaja para el conjunto argentino.

Boca ganó 6

San Pablo ganó 4

Empataron 3

Con el triunfo en el partido de ida, Boca amplió a dos encuentros la diferencia a su favor en el historial.

Boca también domina en las series eliminatorias

El partido de este martes será la quinta eliminatoria entre ambos equipos en competencias organizadas por CONMEBOL. En las cuatro anteriores, Boca logró avanzar en tres oportunidades.

La primera fue en la Copa de Oro 1993, cuando el Xeneize ganó 1-0 en Buenos Aires e igualó 1-1 en Brasil para meterse en la final.

Un año después, volvieron a enfrentarse en las semifinales de la Supercopa 1994. Boca ganó 2-0 en La Bombonera, perdió 1-0 en el Morumbí y avanzó gracias a la diferencia obtenida como local.

La Recopa de 2006, otro recuerdo favorable

En la Recopa Sudamericana 2006, Boca y San Pablo protagonizaron una definición por el título. El conjunto argentino había llegado como campeón de la Copa Sudamericana, mientras que el brasileño era el ganador de la Libertadores.

Boca ganó 2-1 en la ida y consiguió un empate 2-2 en Brasil para quedarse con el trofeo con un global de 4-3.

La única serie eliminatoria que San Pablo logró quedarse fue la Copa Sudamericana 2007. Boca ganó 2-1 en La Bombonera, pero el Tricolor se impuso 1-0 en Brasil.

En aquella edición todavía estaba vigente la regla del gol de visitante, por lo que el equipo paulista avanzó tras igualar 2-2 en el global.

Todos los partidos entre Boca y San Pablo

Copa de Oro 1993: Boca 1-0 San Pablo.

Boca 1-0 San Pablo. Copa de Oro 1993: San Pablo 1-1 Boca.

San Pablo 1-1 Boca. Supercopa 1994: Boca 2-0 San Pablo.

Boca 2-0 San Pablo. Supercopa 1994: San Pablo 1-0 Boca.

San Pablo 1-0 Boca. Supercopa 1995: San Pablo 1-0 Boca.

San Pablo 1-0 Boca. Supercopa 1995: Boca 2-3 San Pablo.

Boca 2-3 San Pablo. Copa Mercosur 1999: Boca 5-1 San Pablo.

Boca 5-1 San Pablo. Copa Mercosur 1999: San Pablo 1-1 Boca.

San Pablo 1-1 Boca. Recopa Sudamericana 2006: Boca 2-1 San Pablo.

Boca 2-1 San Pablo. Recopa Sudamericana 2006: San Pablo 2-2 Boca.

San Pablo 2-2 Boca. Copa Sudamericana 2007: Boca 2-1 San Pablo.

Boca 2-1 San Pablo. Copa Sudamericana 2007: San Pablo 1-0 Boca.

San Pablo 1-0 Boca. Copa Sudamericana 2026: Boca 1-0 San Pablo.

Ahora, 19 años después del último cruce por la Sudamericana, ambos equipos vuelven a definir una instancia decisiva. Boca tiene la historia de su lado, pero San Pablo buscará repetir lo ocurrido en 2007 y remontar la serie en su casa.