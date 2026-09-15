ATE reclamó un examen médico para Javier Milei y habló de “desequilibrios evidentes”

El gremio estatal presentó un pedido formal ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia para conocer la aptitud psicofísica del mandatario y saber si se encuentra en condiciones de ejercer el cargo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido formal al Gobierno nacional para conocer la aptitud psicofísica del presidente Javier Milei y determinar si se encuentra en condiciones de ejercer la primera magistratura.
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La presentación fue realizada por el Consejo Directivo del gremio ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación, a través de una solicitud de acceso a la información pública.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fundamentó la iniciativa al señalar que los trabajadores estatales deben atravesar distintos controles para ingresar a la administración pública, entre ellos un examen médico preocupacional.
“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, expresó el dirigente sindical en su cuenta de X.
Aguiar también realizó fuertes cuestionamientos públicos sobre la salud del Presidente y sostuvo que existirían “desequilibrios” en su conducta. Incluso hizo referencias a posibles diagnósticos psiquiátricos, aunque esas expresiones corresponden exclusivamente a su opinión y no fueron respaldadas por una evaluación médica conocida.
Desde ATE aclararon que el pedido no busca acceder a la historia clínica ni a datos médicos privados del mandatario, sino conocer si existe información oficial que certifique que está en condiciones psicofísicas de desempeñar el cargo.
“No buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, señaló Aguiar, quien además propuso avanzar en una iniciativa legal para establecer exámenes psicofísicos para quienes aspiren a cargos electivos.
El estado de salud de Milei ya había sido motivo de versiones y cuestionamientos durante agosto, cuando la ausencia de agenda oficial durante algunos días generó especulaciones desde sectores de la oposición.
En aquel momento, el vocero presidencial Adrián Ravier rechazó esas versiones y aseguró que el jefe de Estado se encontraba “muy bien de salud”. Además, calificó como “absurdas” las especulaciones surgidas en torno a la situación del mandatario.