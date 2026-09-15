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ATE reclamó un examen médico para Javier Milei y habló de “desequilibrios evidentes”

El gremio estatal presentó un pedido formal ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia para conocer la aptitud psicofísica del mandatario y saber si se encuentra en condiciones de ejercer el cargo.

Hoy 10:29

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido formal al Gobierno nacional para conocer la aptitud psicofísica del presidente Javier Milei y determinar si se encuentra en condiciones de ejercer la primera magistratura.

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La presentación fue realizada por el Consejo Directivo del gremio ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación, a través de una solicitud de acceso a la información pública.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fundamentó la iniciativa al señalar que los trabajadores estatales deben atravesar distintos controles para ingresar a la administración pública, entre ellos un examen médico preocupacional.

Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, expresó el dirigente sindical en su cuenta de X.

Aguiar también realizó fuertes cuestionamientos públicos sobre la salud del Presidente y sostuvo que existirían “desequilibrios” en su conducta. Incluso hizo referencias a posibles diagnósticos psiquiátricos, aunque esas expresiones corresponden exclusivamente a su opinión y no fueron respaldadas por una evaluación médica conocida.

Desde ATE aclararon que el pedido no busca acceder a la historia clínica ni a datos médicos privados del mandatario, sino conocer si existe información oficial que certifique que está en condiciones psicofísicas de desempeñar el cargo.

No buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, señaló Aguiar, quien además propuso avanzar en una iniciativa legal para establecer exámenes psicofísicos para quienes aspiren a cargos electivos.

El estado de salud de Milei ya había sido motivo de versiones y cuestionamientos durante agosto, cuando la ausencia de agenda oficial durante algunos días generó especulaciones desde sectores de la oposición.

En aquel momento, el vocero presidencial Adrián Ravier rechazó esas versiones y aseguró que el jefe de Estado se encontraba “muy bien de salud”. Además, calificó como “absurdas” las especulaciones surgidas en torno a la situación del mandatario.

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