Julia Garner revive su sueño de interpretar a Madonna: "La película tiene que hacerse"

La actriz, elegida por Madonna para protagonizar el esperado biopic que Universal canceló en 2023, volvió a hablar del proyecto y aseguró que todavía cree que debe llegar a la pantalla.

Hoy 10:06

Julia Garner volvió a poner en agenda uno de los proyectos más accidentados de Hollywood: el biopic de Madonna que lleva años intentando llegar a la pantalla. En una reciente entrevista con ELLE, la actriz aseguró que todavía mantiene la esperanza de interpretar a la Reina del Pop y fue contundente sobre el futuro de la película: “Creo que la película tiene que hacerse. Pero veremos…”.

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Garner había sido elegida personalmente por Madonna para interpretar su versión cinematográfica después de un exigente proceso de selección que incluyó entrenamiento de canto y baile. El proyecto había sido anunciado por Universal Pictures y tenía a Madonna como directora, pero el estudio decidió dejar de desarrollarlo en 2023.

La propia Madonna explicó este año que el principal conflicto con Universal estuvo relacionado con el presupuesto. Según contó, consideraba que su vida requería una producción de grandes dimensiones y llegó incluso a proponer trasladar el rodaje a Serbia para reducir los costos, una alternativa que el estudio no aceptó.

Madonna y Julia Garner

El proyecto atravesó además distintos cambios de guion. Primero trabajó Diablo Cody y posteriormente Erin Cressida Wilson, mientras Madonna buscaba contar su historia desde su propia perspectiva y mantener el control creativo sobre una película que pretendía abarcar distintas etapas de su carrera.

A pesar de la cancelación, Garner y Madonna mantuvieron una relación cercana. Ambas incluso compartieron pantalla en un episodio de la segunda temporada de The Studio, filmado en Venecia. Garner describió aquella experiencia como algo inolvidable y destacó especialmente el sentido del humor de la cantante.

Por ahora, no existe una fecha de producción ni una confirmación oficial de que el largometraje haya sido reactivado. La declaración de Garner, por lo tanto, no significa que la película esté nuevamente en desarrollo, pero sí demuestra que la actriz no da por perdido el proyecto.

Mientras tanto, la historia de Madonna podría llegar igualmente a la pantalla por otra vía: la cantante también había trabajado en una posible serie para Netflix, aunque ese proyecto enfrenta sus propios obstáculos relacionados con los derechos y el guion original.

Para Garner, el deseo de interpretar a Madonna sigue intacto. Y después de años de preparación para el papel, todo indica que la actriz todavía está esperando una nueva oportunidad para convertirse en la Reina del Pop en el cine.