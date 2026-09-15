Sarah Pidgeon perdió su primer Emmy, pero se convirtió en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja

La actriz, nominada por interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en Love Story, llegó a los Emmy con un elegante vestido de Chanel inspirado en el estilo de la mujer que interpreta.

Hoy 09:55

Sarah Pidgeon tuvo una noche inolvidable en los Emmy 2026. La actriz de 29 años asistió por primera vez a la ceremonia como nominada gracias a su interpretación de Carolyn Bessette-Kennedy en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie de FX producida por Ryan Murphy.

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Pidgeon competía por el premio a mejor actriz protagonista en una miniserie o antología o película, junto a nombres de enorme trayectoria como Sally Field, Carey Mulligan, Claire Danes y Sarah Snook. Finalmente, el galardón quedó en manos de Sally Field por Remarkably Bright Creatures.

Sin embargo, la derrota no opacó uno de los momentos más comentados de su primera participación en los Emmy: su llegada a la alfombra roja.

La actriz eligió un espectacular vestido lila confeccionado especialmente por Chanel, con una silueta inspirada en el clásico vestido lencero y detalles de perlas y cristales. El diseño retomó algunos elementos asociados al estilo minimalista que convirtió a Carolyn Bessette-Kennedy en un ícono de la moda de los años 90.

El homenaje, sin embargo, no fue una reproducción literal del vestuario de Bessette-Kennedy. Pidgeon optó por un tono lavanda y una propuesta mucho más llamativa, combinando el vestido con joyería de alta gama de Chanel, un collar tipo lariat y sandalias en el mismo tono.

La elección tuvo un significado especial porque Pidgeon pasó buena parte de la promoción de Love Story estudiando y recreando la estética de Bessette-Kennedy. Para los Emmy decidió llevar esa influencia un paso más allá, incorporándola a su propio estilo sin abandonar la referencia a la mujer que interpreta.

Love Story llegó a los Emmy con siete nominaciones, entre ellas la de Pidgeon y la de Constance Zimmer como actriz de reparto. La producción también consiguió el premio al mejor casting para una miniserie, antología o película, por lo que la serie no se fue completamente con las manos vacías.

Aunque no consiguió la estatuilla, la noche consolidó a Sarah Pidgeon como uno de los nuevos rostros de Hollywood a seguir, después de asumir uno de los papeles más delicados de su carrera y convertirse en una de las figuras más destacadas de la alfombra roja de los Emmy 2026.