Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Millonario ganó sus tres partidos desde la llegada de Leonardo Ponzio y se ilusiona con volver a jugar el certamen continental más importante.

Hoy 10:03

River recuperó terreno en las últimas fechas y volvió a meterse de lleno en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027. Con Leonardo Ponzio al frente, el Millonario consiguió tres victorias consecutivas ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

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Esos resultados lo llevaron al sexto puesto de la tabla anual, con 42 puntos, a solo tres unidades de Vélez, que actualmente ocupa el último lugar de clasificación a la Libertadores, aunque accedería al repechaje.

La pelea todavía está abierta. Boca suma 44 puntos y Rosario Central 43, por lo que River tiene rivales directos por delante y la posibilidad de descontarles en las próximas fechas.

¿Cuántos puntos necesita River?

Como referencia, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual de 2025 con 57 puntos. Si esa cifra volviera a marcar el límite de clasificación, River debería sumar 15 de los 21 puntos que quedan en juego.

Es decir, necesitaría conseguir cinco victorias en las siete fechas restantes, o bien cuatro triunfos y tres empates.

Además, hay un factor que podría modificar los cupos: si alguno de los equipos que termina entre los primeros lugares de la tabla anual se consagra campeón del Clausura o de la Copa Argentina, se libera una plaza y la clasificación puede extenderse hacia abajo.

El Superclásico, una fecha clave

River tendrá una oportunidad especial para descontar puntos directamente ante uno de sus competidores el domingo 1 de noviembre, cuando visite a Boca en La Bombonera por el Superclásico.

El equipo de Ponzio llega a ese tramo del campeonato con la posibilidad de seguir escalando en la tabla anual y, además, tiene por delante varios rivales que actualmente se encuentran en la mitad baja de la clasificación.

La otra vía: ganar el Torneo Clausura

River también tiene un camino directo hacia la Libertadores 2027: consagrarse campeón del Torneo Clausura.

Las tres victorias consecutivas permitieron que el Millonario trepara en la Zona B y, con 13 puntos, se metiera por primera vez entre los ocho mejores después de nueve fechas.

El líder es Argentinos Juniors, que suma 18 unidades, por lo que River se encuentra a cinco puntos.

Así, el Millonario tiene dos caminos para alcanzar su objetivo: hacer una gran campaña en las siete fechas que quedan y meterse entre los clasificados de la tabla anual, o ganar el Clausura y obtener el boleto a la Libertadores 2027.