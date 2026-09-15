Estados Unidos admite por primera vez que tiene armas en órbita: advertencia de China y Rusia

Lo dijo el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, quien explicó que están destinadas a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios.

Hoy 10:01

No más un secreto a voces. Estados Unidos reconoció por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de "control espacial" en órbita, una capacidad que, según el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, está destinada a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios.

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"Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó Meink durante un discurso en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial ha desplegado armas en el espacio.

La institución no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

Meink enmarcó el despliegue en la necesidad de responder al desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otros países y sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan rápidamente.

"Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible", señaló.

El secretario también anunció avances en otros programas espaciales estadounidenses, entre ellos el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita.

Según Meink, Estados Unidos comenzará este mes los lanzamientos de esa constelación.

China y Rusia responden

China advirtió este martes del riesgo de convertir el espacio en un "campo de batalla" y Rusia afirmó que debe permanecer "libre" de armas, después de que Estados Unidos confirmara por primera vez que tiene armamento desplegado en órbita.

Según los analistas, el anuncio de Washington confirma un secreto a voces, pero estiman que el momento elegido para hacerlo podría agravar las tensiones con Beijing y aumentar el riesgo de una carrera armamentística espacial.

El anuncio marca una nueva etapa en la competencia de las grandes potencias por dotarse de capacidades militares espaciales, impulsada por los rápidos avances tecnológicos, pero también ensombrecida por la ausencia de un marco regulatorio integral.

El ministerio chino de Relaciones Exteriores se opuso a la medida y advirtió contra la "militarización del espacio exterior, su transformación en un campo de batalla y una carrera armamentística en ese ámbito".

"Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior", declaró el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun.

Rusia, por su parte, pidió que el espacio permanezca "libre de cualquier arma".

"Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Ninguna sorpresa"

Song Zhongping, analista militar independiente radicado en Hong Kong y exinstructor del ejército chino, declaró a la AFP que el anuncio "no es ninguna sorpresa", ya que el hecho de que Estados Unidos posea este tipo de armas "es desde hace tiempo un secreto a voces".

"Que China despliegue o no armas en el espacio dependerá completamente de si Estados Unidos avanza en esa dirección", añadió.

Durante décadas la principal preocupación fue la posible presencia de armas nucleares en el espacio.

Sin embargo, las superpotencias y otros países firmaron en 1967 el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que prohíbe la colocación en órbita de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio fuera del alcance de ese tratado, entre ellas la posibilidad de atacar satélites rivales, esenciales para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

"Existe un vacío regulatorio porque el artículo 4 del tratado de 1967 solo prohíbe las armas de destrucción masiva y las armas nucleares en órbita", explicó la experta en derecho espacial Laetitia Cesari.

Según la especialista, es probable que el tema figure en la agenda de la próxima reunión de la ONU sobre desarme, prevista para noviembre.