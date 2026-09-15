Marcelo Gallardo rearmó su cuerpo técnico para Ecuador: quién será su nuevo ayudante

El Muñeco ya tiene definido el equipo que lo acompañará en su primera experiencia al frente de una selección.

Hoy 10:35

Marcelo Gallardo ya tiene prácticamente listo su nuevo equipo de trabajo para comenzar su ciclo al frente de la Selección de Ecuador. La principal novedad será la salida de Matías Biscay, su histórico colaborador, y la llegada de Hernán Buján como ayudante de campo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Buján es un hombre de extrema confianza del Muñeco. Compartió plantel con Gallardo durante su etapa como futbolista en River y forma parte de su cuerpo técnico desde 2011. Su trabajo está vinculado principalmente al análisis táctico, la planificación de jugadas preparadas y el estudio de los rivales.

La salida de Biscay marca el final de una etapa de 15 años de trabajo junto a Gallardo, período en el que la dupla consiguió 17 títulos. La decisión respondió a cuestiones personales y profesionales, ya que el histórico asistente busca permanecer en Argentina y proyectar su propia carrera como entrenador principal.

La otra incorporación al cuerpo técnico

Gallardo también sumará a Juan Carlos Docabo, quien estará a cargo del entrenamiento de los arqueros de la selección ecuatoriana.

El nuevo staff ya trabaja en la planificación del debut del entrenador argentino, que tendrá su primera prueba en la próxima Fecha FIFA. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre en Suwon y posteriormente jugará ante Japón el 1 de octubre.

Te recomendamos: Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó oficialmente a Gallardo el domingo 13 de septiembre, luego de una negociación que se extendió durante casi un mes y que terminó con un contrato por cuatro años.

El proyecto contempla la Copa América 2028 y el Mundial 2030, por lo que Gallardo tendrá su primera experiencia como entrenador de una selección con un objetivo de largo plazo.

El Muñeco será, además, el tercer técnico argentino consecutivo de Ecuador, después de los ciclos de Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece.