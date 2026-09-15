El juez Argibay habló sobre la familia boliviana detenida con casi 11 kilos de cocaína y explicó la situación del menor

El magistrado dialogó con Radio Panorama sobre el procedimiento realizado en La Banda, donde también fue detenido un niño de 12 años.

Hoy 11:08

El juez federal Sebastián Argibay habló con Radio Panorama sobre el procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del pasaje El Pichi, en La Banda, donde una familia de nacionalidad boliviana fue detenida con casi 11 kilos de cocaína ocultos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las personas involucradas se encontraba un niño de 12 años, cuya situación quedó diferenciada de la investigación penal que alcanza a sus padres.

“El hecho conmueve, nos interpela como sociedad que un niño sea víctima de su propio padre, que venía transportando sustancias prohibidas y utilizándolo en ese raid delictivo. Es alarmante que no haya códigos y se utilice niños para delinquir. Es triste y lamentable”, sostuvo Argibay.

El magistrado explicó que, desde el punto de vista penal, el menor no puede ser responsabilizado por el hecho debido a su edad.

“Hay que separar la parte penal y la situación del niño en particular, ya que desde lo penal el niño tiene 12 años, por ende es inimputable y así lo vamos a declarar”, señaló.

Según explicó Argibay, el objetivo ahora es garantizar la protección del menor y evaluar las condiciones para que pueda regresar a Bolivia, donde se encuentra su centro de vida.

“El niño tiene su centro de vida en Bolivia y a través de Cancillería procuramos hallar algún familiar que venga a Santiago para ver si demuestra condiciones de tenerlo a su cuidado provisoriamente”, indicó.

En ese marco, el juez confirmó que las autoridades ya lograron establecer contacto con una familiar cercana.

“El familiar más cercano con el que logramos tomar contacto es una tía. Estamos chequeando sus antecedentes personales y su idoneidad para procurar que el retorno sea sin ningún riesgo, para que este menor vuelva a tener una infancia como todo niño merece”, explicó.

Por otra parte, Argibay señaló que los padres del niño permanecen imputados en la causa y deberán afrontar el proceso judicial correspondiente. “Tanto su madre y su padre están imputados y en principio no son delitos excarcelables, por ende están sometidos a un proceso penal que llevará su tiempo y tendrá sus consecuencias”, afirmó.

De esta manera, mientras avanza la investigación por el presunto traslado de la droga, la Justicia Federal trabaja paralelamente para definir una alternativa de cuidado para el niño de 12 años, priorizando su protección y procurando que pueda regresar con un familiar en condiciones adecuadas.