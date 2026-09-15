Golpe a las picadas ilegales: secuestran siete motos en un operativo sorpresa en Quimilí

El procedimiento se realizó en distintos sectores de la ciudad. Detectaron falta de documentación, ausencia de casco, circulación sin luces y modificaciones no autorizadas en los rodados.

Hoy 10:59

La Policía de Quimilí desplegó un operativo de prevención y control destinado a combatir las picadas ilegales y las conductas temerarias que ponen en riesgo la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

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Como resultado de los controles, fueron secuestradas preventivamente siete motocicletas cuyos conductores circulaban con distintas infracciones, entre ellas falta de documentación, ausencia de casco reglamentario, circulación sin luces, escapes libres y otras modificaciones no autorizadas.

El objetivo del procedimiento fue desarticular las picadas clandestinas y prevenir maniobras peligrosas que puedan poner en riesgo tanto a los motociclistas como a otros vecinos.

Las siete motocicletas, de distintas marcas y cilindradas, fueron trasladadas a la sede policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia, donde se llevarán adelante las actuaciones de rigor.

Desde las autoridades locales señalaron que los operativos continuarán de manera sorpresiva en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.