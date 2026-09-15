Copa Sudamericana: Vasco venció a Independiente Santa Fe y espera por Boca

El elenco de Brasil se quedó con la llave al derrotar por 2 a 0 al elenco de Colombia por la vuelta de los cuartos de final.

15/09/2026

Vasco da Gama derrotó 2-0 a Independiente Santa Fe y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Después del empate sin goles en el encuentro de ida, el conjunto brasileño aprovechó la localía y resolvió la serie con los goles de Bruno Duarte y David Correa.

El equipo dirigido por Pedro Emanuel llegó a la revancha con la serie completamente abierta y sabía que necesitaba hacerse fuerte en casa. Vasco encontró los caminos para lastimar a Santa Fe y terminó consiguiendo una victoria que le permitió meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

Bruno Duarte fue el encargado de abrir el marcador y le dio tranquilidad al conjunto brasileño. Más tarde, David Correa apareció para marcar el segundo tanto y sentenciar la clasificación de Vasco da Gama.

El equipo brasileño, que además atraviesa una complicada situación en el Brasileirao y pelea por evitar el descenso, ahora cambia el foco hacia la Copa Sudamericana, donde ya espera rival para las semifinales.

Enfrentará a Boca que eliminó a San Pablo en Brasil con un global de 2 a 1.