Boca eliminó a San Pablo y los memes coparon las redes

El Xeneize empató 1-1 en el Morumbí y, gracias al triunfo conseguido en la ida, avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras la clasificación, las redes sociales se llenaron de ingeniosas cargadas.

15/09/2026

Boca consiguió una clasificación importante ante San Pablo y rápidamente las redes sociales se transformaron en otro escenario de festejo. El 1-1 en el Morumbí, que le permitió cerrar la serie con un 2-1 global, desató una lluvia de memes entre los hinchas Xeneizes.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026 y los fanáticos aprovecharon el momento para celebrar la clasificación con imágenes, videos y publicaciones que rápidamente se viralizaron.

Como suele suceder después de una victoria importante, los memes no se hicieron esperar. Hubo referencias al partido, al histórico estadio brasileño y a los distintos momentos que atravesó Boca durante una serie que terminó con tensión dentro y fuera de la cancha.

Pero la celebración también tuvo un destinatario especial. Varias de las cargadas estuvieron dirigidas a River, el clásico rival, y los hinchas de Boca aprovecharon la clasificación internacional para dedicarle distintos memes en las redes sociales.

La clasificación llegó después de un 1-0 en la Bombonera y un empate 1-1 en Brasil. Ahora, Boca tendrá como próximo desafío a Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana, con la ilusión de alcanzar la gran final del certamen.