Copa Libertadores 2026: cuándo juega Estudiantes las semifinales, posibles rivales y dónde define

El Pincha eliminó a Corinthians en Brasil y se convirtió en el único equipo argentino entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores 2026. Las semifinales se jugarán en octubre y Estudiantes comenzará la serie como local.

16/09/2026

Estudiantes volvió a meterse entre los cuatro mejores de América. El equipo dirigido por Alexander Medina eliminó a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026, después de empatar 1-1 en La Plata y ganar 1-0 en San Pablo con un golazo de Alexis Castro sobre el final.

El Pincha vuelve a disputar una semifinal de Libertadores después de 17 años y es el único representante argentino que continúa en carrera. Ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle.

La serie entre brasileños y ecuatorianos se definirá este jueves en Brasil. Flamengo llega con ventaja tras imponerse 2-0 en el partido de ida disputado en Ecuador.

Cuándo juega Estudiantes las semifinales de la Copa Libertadores

La Conmebol estableció que las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se disputarán durante octubre.

Partidos de ida: martes 13 y miércoles 14 de octubre.

martes 13 y miércoles 14 de octubre. Partidos de vuelta: martes 20 y miércoles 21 de octubre.

Los días y horarios exactos todavía deben ser confirmados oficialmente por la Conmebol.

Lo que ya está definido es el orden de localías: Estudiantes jugará el partido de ida en Argentina y cerrará la serie como visitante, ya sea en Brasil ante Flamengo o en Ecuador frente a Independiente del Valle.

Quién puede ser el rival de Estudiantes

El conjunto platense enfrentará al ganador de Flamengo vs. Independiente del Valle.

El equipo brasileño tiene una ventaja importante luego de ganar 2-0 como visitante en Ecuador. La revancha se disputará este jueves en Brasil y definirá al último semifinalista del cuadro de Estudiantes.

Del otro lado de la llave ya están Fluminense y Palmeiras.

Fluminense dejó en el camino a Platense, mientras que Palmeiras eliminó a Liga de Quito en una definición por penales.

De esta manera, las semifinales quedarán conformadas de la siguiente manera:

Estudiantes vs. Flamengo o Independiente del Valle.

Fluminense vs. Palmeiras.

Dónde define Estudiantes la semifinal

El Pincha tendrá la ventaja de cerrar la serie como visitante, de acuerdo con el orden establecido para esta instancia.

Por lo tanto, el partido de ida será en Argentina entre el 13 y el 14 de octubre, mientras que la revancha se jugará entre el 20 y el 21 de octubre en Brasil o Ecuador, dependiendo de quién avance entre Flamengo e Independiente del Valle.

Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2026

La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará a partido único el sábado 28 de noviembre.

El escenario será el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, que recibirá nuevamente la definición del máximo torneo continental.

Estudiantes ya está entre los cuatro mejores y buscará dar otro paso en una campaña que lo volvió a poner en el centro de la escena continental.