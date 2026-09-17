El Gobierno pidió autorización para emitir hasta US$33.000 millones de deuda en el exterior

La posibilidad fue incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. Economía aseguró que priorizará las fuentes de financiamiento de menor costo y señaló que las condiciones internacionales todavía son exigentes.

Hoy 07:10

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una autorización para emitir deuda en los mercados internacionales por hasta US$33.000 millones, bajo legislación extranjera.

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La iniciativa contempla una autorización total para emitir deuda por hasta $324.050.562,1 millones, de los cuales $313.921.953,4 millones corresponderían a la colocación de títulos públicos. El proyecto establece que hasta el 18% de ese último monto podría colocarse en el exterior, equivalente a unos US$32.779 millones de acuerdo con el tipo de cambio promedio proyectado para 2027.

El pedido no implica que el Gobierno vaya a realizar necesariamente una emisión por ese monto. El Ministerio de Economía sostuvo que la estrategia será recurrir a las alternativas de financiamiento que ofrezcan mejores condiciones y mantener abierta la posibilidad de regresar al mercado internacional cuando resulte conveniente.

En el mensaje que acompaña al proyecto, Economía reconoció que las condiciones externas continúan siendo complejas para la Argentina. Mencionó, entre otros factores, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en los mercados energéticos y el aumento de los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense, elementos que incrementan la volatilidad financiera y pueden elevar el costo de las nuevas emisiones.

Frente a este escenario, el Gobierno planteó una estrategia basada en la administración de los tiempos y los costos de financiamiento. Mientras existan alternativas más competitivas —como el financiamiento multilateral, préstamos bancarios con garantías de organismos internacionales, operaciones bilaterales o el mercado doméstico en dólares—, la intención oficial es utilizarlas antes que recurrir necesariamente a una emisión internacional.

El proyecto también establece que la sostenibilidad de la deuda pública se apoyará en la disciplina fiscal, el crecimiento económico, la acumulación de reservas, el desarrollo del mercado doméstico y la diversificación de las fuentes de financiamiento.

En cuanto a la deuda en pesos, el Gobierno prevé colocar títulos principalmente ajustados por CER, bonos capitalizables y letras capitalizables. La estrategia apunta a renovar los vencimientos previstos para 2027 y obtener financiamiento adicional por unos $29.000 millones.

Economía señaló además que buscará durante el próximo año extender los plazos de la deuda en pesos, mejorar el perfil de vencimientos y diversificar la base de inversores, con el objetivo de avanzar hacia una estructura de financiamiento compatible con tasas reales sostenibles.