Crítica de "Sus hijos"

La nueva película del argentino Pablo Trapero, director responsable de la aclamada "El clan" que cuenta esta vez con un reparto de lujo encabezado por Bill Nighy e Imelda Staunton.

Hoy 07:30

Por Beatriz Martínez

Para Fotogramas

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El director argentino Pablo Trapero, responsable de obras tan reconocidas dentro de la cinematografía de su país como 'El clan', debuta en lengua inglesa con esta película basada en la novela de David Gilbert, que explora las relaciones familiares a través de una curiosa perspectiva que la aleja de la convencionalidad narrativa de las fórmulas tradicionales.

El protagonista es un novelista célebre (Bill Nighy), que lleva aislado más de 20 años en una gran casa de la campiña británica, donde vive alcoholizado entre el caos físico de su entorno y también el de su mente cada vez más deteriorada. Está acompañado de su hijo pequeño (Noah Jupe) y por un ama de llaves de la Europa del Este que se encarga de todo. Relacionarse con él resulta imposible, ya que se ha convertido en una figura patriarcal devastadora que arrasa todas las relaciones que se establecen a su alrededor, incluida la de sus otros hijos (encarnados por Johnny Flynn y George MacKay), que hace mucho se alejaron de él.

Ahora quiere reunirlos para contarles un secreto antes de morir. Y aquí es donde lo que parecía una historia de heridas antiguas, un melodrama disfuncional académico, da un giro y casi deriva hacia un elemento fantástico bastante sorprendente. 'Sus hijos' habla del peso de la herencia, de si los genes determinan nuestras decisiones, de si somos capaces de tener control sobre nuestras vidas más allá del ADN, una cuestión que adquirirá una importancia crucial en esta película de estirpe teatral sustentada por grandes intérpretes.

Para aquellos que disfruten con los dramas familiares con un punto diferente.