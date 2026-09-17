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EN VIVO | Racing busca cortar la mala racha ante un Sarmiento de Junín que va por la punta

La Academia recibe este viernes al Verde en Avellaneda por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Juan Pablo Vojvoda necesita reaccionar después de ocho partidos sin ganar, mientras que la visita llega como escolta de la Zona B.

Hoy 19:59

Racing afrontará este viernes un partido clave para intentar cambiar el rumbo en el Torneo Clausura 2026. Desde las 21.15, la Academia recibirá a Sarmiento en el Estadio Presidente Perón por la décima fecha, con la obligación de dejar atrás una seguidilla que lo llevó al fondo de la Zona B.

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