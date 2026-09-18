Oficial: la mora volvió a marcar un récord y rozó el 13% en los créditos a las familias

El nivel de irregularidad avanzó levemente durante julio y quedó muy por encima del 5,6% registrado en el mismo mes de 2025. En paralelo, bajó la probabilidad estimada de incumplimiento.

Hoy 17:37

La mora bancaria de los créditos a las familias alcanzó el 12,9% en julio, con una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto del mes anterior, según estimaciones elaboradas a partir de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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La comparación interanual muestra un deterioro más marcado. En julio de 2025, la morosidad del financiamiento destinado a los hogares se ubicaba en 5,6%, por lo que en doce meses aumentó 7,3 puntos porcentuales y más que duplicó su nivel. El dato de julio del año pasado está registrado en el informe oficial del BCRA.

En tanto, el nivel de irregularidad de los préstamos al conjunto del sector privado se ubicó en 7,7%, mientras que entre las empresas alcanzó el 3,6%.

La evolución estuvo vinculada tanto con una reducción en términos reales del stock total de financiamiento —que funciona como denominador del indicador— como con el comportamiento de la cartera irregular.

La diferencia entre empresas y hogares volvió a mostrar una mayor incidencia de los atrasos entre las familias. El ratio de irregularidad representa la proporción de créditos con problemas de pago sobre el total de los préstamos otorgados.

Bajó la probabilidad estimada de incumplimiento

A pesar del incremento de la mora, la Probabilidad de Default Estimada (PDE) del crédito total al sector privado disminuyó 0,2 puntos porcentuales durante julio y se ubicó en 2,4%.

Para las familias, el indicador descendió 0,5 puntos porcentuales, hasta el 3,9%, mientras que en el segmento de empresas permaneció prácticamente estable en 1,1%.

La PDE es un indicador complementario al nivel de morosidad y busca estimar la posibilidad de que los deudores que se encontraban en situación regular pasen a registrar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

De esta manera, durante julio se produjo una situación particular: aumentó el ratio de irregularidad, pero disminuyó la probabilidad estimada de nuevos incumplimientos.

La cobertura de los bancos frente a la mora

El sistema financiero, además, mantuvo niveles elevados de cobertura frente a los créditos con dificultades de pago.

Las previsiones acumuladas por las entidades representaron en julio el 87,6% de la cartera en situación irregular, con un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto de junio.

En relación con el total de los préstamos al sector privado, las previsiones alcanzaron el 6,7%, lo que significó una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales.

Por último, al considerar conjuntamente la morosidad, las previsiones constituidas y el capital disponible, el crédito irregular neto de previsiones equivalió al 2,1% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) del sistema financiero, 0,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior.

Este último indicador permite dimensionar el peso que tendrían las potenciales pérdidas por incobrabilidad sobre el patrimonio regulatorio de las entidades financieras.