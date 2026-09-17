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EN VIVO | Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia con la necesidad de volver al triunfo

El Ferroviario enfrenta esta tarde al Halcón por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo santiagueño viene de dos derrotas consecutivas y necesita sumar para salir del fondo de la Zona A.

Hoy 18:22

Central Córdoba tendrá este viernes una nueva oportunidad para reaccionar en el Torneo Clausura. Desde las 18, el Ferroviario recibirá a Defensa y Justicia en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la décima fecha, con la necesidad de reencontrarse con el triunfo después de un comienzo irregular.

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