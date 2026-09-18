Desarrollo Social de la provincia y la Cruz Roja firmaron un convenio de cooperación y asistencia técnica

El convenio responde a la necesidad de garantizar la formación de personal capacitado bajo el paradigma de la atención primaria de la salud, la humanización del trato y el pleno respeto de las personas mayores.

Hoy 16:14

El Ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales de la provincia y la Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero celebraron este jueves una convenio marco y específico de cooperación institucional y asistencia técnica mediante el cual será dictado un curso de formación de cuidadores domiciliarios de adultos mayores.

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El titular de la cartera provincial, Ángel Niccolai, firmó el convenio junto con el presidente de la organización humanitaria, Rómulo Alejandro Escarano, en un acto que contó con la presencia de la directora general de Adultos Mayores, Lucía Witte, quien coordinará la capacitación a realizarse en la Residencia del Larga Estadía para Adultos Mayores Mama Antula de la ciudad de La Banda.

El convenio responde a la necesidad de garantizar la formación de personal capacitado bajo el paradigma de la atención primaria de la salud, la humanización del trato y el pleno respeto de las personas mayores.

Además, marca una interacción institucional inédita mediante el cual la Cruz Roja y el Ministerio de Desarrollo Social mancomunan infraestructura y profesionales a efectos de brindar la mejor calidad de formación.

El curso comenzará el 6 de octubre y está destinado a personas mayores de 18 años con domicilio en la ciudad de La Banda y zonas de influencia. Tendrá una duración total de 2 meses equivalentes a 80 horas reloj.