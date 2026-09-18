Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2026 | 28º
X
Somos Deporte

La FIFA tomó una decisión clave para la Selección Argentina antes de los próximos amistosos

La AFA confirmó una particularidad sobre los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín que permitirá que varios futbolistas cumplan sus sanciones durante esta fecha FIFA.

Hoy 16:05

La Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos tres compromisos y recibió una noticia importante de cara a la renovación del plantel tras el Mundial 2026. La AFA confirmó que los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán considerados “Amistosos Internacionales 1er Nivel”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La denominación tiene especial relevancia porque permitirá que los futbolistas que arrastran suspensiones puedan comenzar a cumplir sus respectivas sanciones durante estos encuentros.

Qué sanciones arrastran los argentinos

Tras la derrota ante España en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Leandro Paredes recibió diez fechas de suspensión, mientras que Nahuel Molina fue sancionado con siete.

A ellos se suma Thiago Almada, quien recibió una fecha, y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que fue suspendido por tres partidos. Todos, además, recibieron multas económicas.

La FIFA había establecido que las sanciones podían cumplirse no solamente durante partidos oficiales, sino también en amistosos, siempre que estos fueran considerados encuentros internacionales de primer nivel.

La respuesta de la FIFA a la solicitud de AFA

Ante esta situación, la Asociación del Fútbol Argentino solicitó que los tres partidos de la próxima ventana internacional recibieran esa categorización.

El pedido fue aceptado y la AFA difundió los documentos correspondientes, con las aprobaciones de CONMEBOL para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

“En virtud de los encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina durante la fecha de septiembre/octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, se detallan a continuación las cartas de aprobación vía Conmebol de los tres cotejos catalogados como ‘Amistoso Internacional 1er Nivel’”, informó la entidad.

De esta manera, la Selección Argentina podrá utilizar esta serie de partidos para comenzar a limpiar las sanciones que quedaron pendientes después de la final del Mundial, mientras Lionel Scaloni prepara el nuevo ciclo del equipo nacional.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia con la necesidad de volver al triunfo
  2. 2. Enviaron a juicio a una pareja acusada de someter a su hijo a abusos sexuales y explotación durante siete años
  3. 3. Fuerte choque entre dos camiones dejó totalmente cortada la Ruta 34
  4. 4. Calor y posibles lloviznas: así estará el tiempo este viernes en Santiago del Estero
  5. 5. Un comerciante sufrió una estafa de más de $15 millones con cheques truchos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT