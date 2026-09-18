La FIFA tomó una decisión clave para la Selección Argentina antes de los próximos amistosos

La AFA confirmó una particularidad sobre los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín que permitirá que varios futbolistas cumplan sus sanciones durante esta fecha FIFA.

Hoy 16:05

La Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos tres compromisos y recibió una noticia importante de cara a la renovación del plantel tras el Mundial 2026. La AFA confirmó que los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán considerados “Amistosos Internacionales 1er Nivel”.

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La denominación tiene especial relevancia porque permitirá que los futbolistas que arrastran suspensiones puedan comenzar a cumplir sus respectivas sanciones durante estos encuentros.

Qué sanciones arrastran los argentinos

Tras la derrota ante España en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Leandro Paredes recibió diez fechas de suspensión, mientras que Nahuel Molina fue sancionado con siete.

A ellos se suma Thiago Almada, quien recibió una fecha, y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que fue suspendido por tres partidos. Todos, además, recibieron multas económicas.

La FIFA había establecido que las sanciones podían cumplirse no solamente durante partidos oficiales, sino también en amistosos, siempre que estos fueran considerados encuentros internacionales de primer nivel.

La respuesta de la FIFA a la solicitud de AFA

Ante esta situación, la Asociación del Fútbol Argentino solicitó que los tres partidos de la próxima ventana internacional recibieran esa categorización.

El pedido fue aceptado y la AFA difundió los documentos correspondientes, con las aprobaciones de CONMEBOL para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

“En virtud de los encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina durante la fecha de septiembre/octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, se detallan a continuación las cartas de aprobación vía Conmebol de los tres cotejos catalogados como ‘Amistoso Internacional 1er Nivel’”, informó la entidad.

De esta manera, la Selección Argentina podrá utilizar esta serie de partidos para comenzar a limpiar las sanciones que quedaron pendientes después de la final del Mundial, mientras Lionel Scaloni prepara el nuevo ciclo del equipo nacional.