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Las explosivas declaraciones de Vecchio revelando detalles desconocidos del vestuario de Racing: “Había piñas...”

El exmediocampista de la Academia recordó su etapa bajo la conducción de Fernando Gago y contó cómo eran las relaciones entre los integrantes de aquel plantel.

Hoy 16:15
Vecchio Racing

Casi tres años después de su salida de Racing, Emiliano Vecchio sorprendió con declaraciones sobre el vestuario que compartió durante su etapa en Avellaneda. El mediocampista fue consultado sobre cuál había sido el grupo más conflictivo que integró y señaló directamente al plantel dirigido por Fernando Gago.

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Piñas había en Racing”, aseguró Vecchio durante una entrevista en el programa La Deportiva. El futbolista explicó que las diferencias entre algunos integrantes del plantel generaban un clima particular puertas adentro.

“Nos llamábamos por el apellido”

Vecchio recordó la convivencia con varios referentes de aquel equipo y describió una relación marcada por las diferencias entre los jugadores.

“Vos entrabas al vestuario y tenías a Arias, Aníbal Moreno, Juanfer, Cardona, yo, Hauche, Alcaraz, Sigali, Pillud, Roger Martínez… Imaginate que por el apellido nos llamábamos”, contó.

El exjugador de la Academia también graficó la distancia que existía entre algunos compañeros con una curiosa situación cotidiana: “Éramos 30 y había 30 mates. Nadie compartía mate”.

Sin embargo, Vecchio aclaró que esas diferencias no se trasladaban al terreno de juego. “Después entrábamos a la cancha y era otra cosa”, sostuvo.

El elogio de Vecchio a Fernando Gago

Más allá de sus revelaciones sobre el vestuario, el mediocampista destacó el trabajo realizado por Fernando Gago durante aquel ciclo.

“Conceptualmente era un fenómeno y tenía jugadores muy buenos. Entrábamos a la cancha y ya sabíamos lo que teníamos que hacer y el equipo jugaba bárbaro”, afirmó.

Bajo la conducción de Gago, Racing consiguió el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2022, además de protagonizar distintos pasajes de buen fútbol.

Vecchio disputó 20 partidos con la camiseta de Racing durante dos temporadas, en los que convirtió cinco goles y aportó siete asistencias.

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