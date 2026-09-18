El gobernador Elías Suárez recibió a la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial

Marcela Ruiz se encuentra en Santiago del Estero en el marco de las actividades organizadas por los 60 años de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.

Hoy 16:11

El gobernador Elías Suárez recibió este viernes en Casa de Gobierno a la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), Marcela Ruiz, quien se encuentra en Santiago del Estero para desarrollar actividades organizadas en el marco de los 60 años de la organización.

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De la reunión llevada a cabo en Casa de Gobierno participaron también la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill; el titular de la Magistratura y la Función Judicial de Santiago del Estero, Darío Alarcón; junto con los miembros de la magistratura local Luis Domínguez, Raquel Catalán, Raúl Amestegui, Sergio Guillet y el tesorero, José Salcedo.

Durante la reunión se abordaron ejes vinculados a los poderes judiciales provinciales, el fortalecimiento del sistema democrático y el valor del federalismo en la administración de justicia.

En este sentido, la titular de la FAM destacó la importancia del carácter federal de la institución y el intercambio constante entre las 24 jurisdicciones del país.