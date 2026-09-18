Gerardo Zamora se refirió a una posible candidatura presidencial para 2027: “Es muy prematuro hablar de eso”

El senador nacional santiagueño fue consultado por las versiones que comenzaron a mencionarlo como una posible figura para las próximas elecciones. También habló sobre la construcción de una alternativa política, el rumbo económico del Gobierno y el Presupuesto.

Hoy 15:58

El nombre de Gerardo Zamora comenzó a aparecer en las conversaciones políticas de cara a las elecciones de 2027. Con ese escenario como telón de fondo, el senador nacional santiagueño fue consultado este viernes sobre la posibilidad de convertirse en candidato presidencial y dejó una definición que busca ponerle un límite, al menos por ahora, a esas especulaciones.

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Durante el acto por el Día del Jubilado en el Club Red Star de Santiago del Estero, Zamora fue interrogado por la prensa acerca de las versiones que lo ubican como una eventual figura nacional para los próximos comicios.

Su respuesta fue contundente: “No, no, no, son todos comentarios, posibilidades. Es muy prematuro todavía hablar de eso”.

De esta manera, el dirigente evitó confirmar cualquier proyecto electoral personal y señaló que todavía no es momento de hablar de candidaturas para 2027.

Qué hay detrás de sus reuniones con dirigentes

Las versiones sobre una eventual candidatura nacional también estuvieron vinculadas con los encuentros que Zamora viene manteniendo con gobernadores y dirigentes de diferentes sectores políticos.

Sin embargo, el senador negó que esas conversaciones formen parte de un armado destinado a impulsar su propia candidatura.

“No como precandidato”, respondió Zamora, antes de explicar que su preocupación está puesta en la construcción de un espacio que pueda constituirse como “alternativa frente a este modelo que nos gobierna”.

En ese marco, sus declaraciones apuntaron más a una discusión sobre el futuro de la oposición que a confirmar una posible postulación. Zamora sostuvo que algunos aspectos de la experiencia de Santiago del Estero, como el equilibrio fiscal y el manejo responsable de los recursos, pueden formar parte del debate sobre el modelo de país.

Pero volvió a marcar distancia respecto de cualquier lanzamiento personal: “Esto que no se traduzca en una intención mía de ser candidato, por favor, no está en mi cabeza, por lo menos por ahora”.

El escenario hacia 2027

La aparición del nombre de Zamora en las conversaciones sobre las próximas elecciones se da en un momento en el que distintos sectores opositores comenzaron a discutir liderazgos, alianzas y posibles alternativas electorales.

El senador santiagueño, que tuvo distintos roles en la política nacional y provincial, evitó por ahora colocarse en ese lugar y centró sus declaraciones en la necesidad de construir un espacio político capaz de disputar el rumbo del país.

En ese sentido, cuestionó algunas de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional y sostuvo que el país necesita un modelo de desarrollo, con un Estado que tenga capacidad para intervenir frente a determinadas necesidades sociales.

También planteó sus diferencias con la idea de reducir al mínimo la presencia estatal. “No se trata de tener un Estado más grande, sino un Estado eficiente”, sostuvo al referirse al papel que, según su mirada, debería cumplir el sector público.

Consultado finalmente por el proyecto de Presupuesto 2027, Zamora señaló que todavía continúa el análisis del texto en el Congreso y evitó anticipar una posición definitiva.

El senador manifestó especial preocupación por los cambios relacionados con discapacidad y sostuvo que la obra pública no ocupa un lugar prioritario para la actual administración nacional.

Antes de fijar una postura, indicó que el bloque realizará un análisis del proyecto y luego comunicará su posición.