El 21 se acerca y crece la demanda de flores amarillas: precios, ramos y opciones para regalar

La tradición que se popularizó con Floricienta vuelve con fuerza este lunes con la llegada de la primavera. En las florerías de Santiago ya crece la demanda y hay propuestas para todos los bolsillos.

Hoy 15:46

A pocos días del 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a ocupar un lugar central en las florerías de Santiago del Estero. La tradición, popularizada a partir de Floricienta y reforzada en los últimos años por las redes sociales, ya genera numerosas consultas y pedidos anticipados.

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La fecha coincide además con la llegada de la primavera, lo que potenció todavía más la costumbre. Aunque en sus comienzos estuvo relacionada principalmente con el amor romántico, actualmente las flores amarillas también se regalan para expresar cariño, amistad y buenos deseos.

En diálogo con Noticiero 7, comerciantes del rubro contaron que muchas personas comenzaron a reservar sus arreglos con varios días de anticipación. “La gente sabe que el 21 es una locura y se agotan muy rápido, así que encargan con anticipación”, explicó una de las floristas.

La tendencia ya no se limita a las parejas. “Hay mucha gente que las lleva para los hijos, para las hijas, para las esposas. Es en general”, señalaron desde otro comercio, donde aseguraron que los pedidos comenzaron incluso antes de septiembre.

Precios y opciones para todos los bolsillos

Los valores varían según el tipo de flor y el tamaño del arreglo. En algunas florerías se pueden conseguir ramitos desde $3.000, mientras que los girasoles rondan los $5.000 y las rosas amarillas cuestan aproximadamente $6.000 por unidad.

También hay arreglos personalizados desde $10.000 o $15.000, con la posibilidad de sumar moños, tarjetas y peluches. “Hemos llegado a $250.000 un ramo, porque les agregan peluches a las flores naturales”, contó una comerciante sobre los pedidos más elaborados.

Entre las alternativas más buscadas aparecen girasoles, rosas, lilium amarillos, flores artificiales y rosas eternas. Las tradicionales tarjetas inspiradas en Floricienta también forman parte de varios de los pedidos para este lunes.

“Amarillo sí o sí el 21 de septiembre, no hay otro color que elija la gente”, resumieron desde una de las florerías.

Con una demanda que continúa creciendo a medida que se acerca el lunes, los comerciantes recomiendan hacer los encargos con anticipación para evitar quedarse sin flores en una fecha que se convirtió en uno de los fenómenos más populares de cada septiembre.