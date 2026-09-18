Aumento de la violencia en Catamarca genera alarma en la comunidad

Recientes episodios de violencia extrema y delitos en Catamarca han encendido la alarma sobre la inseguridad en la provincia, evidenciando la necesidad urgente de medidas de seguridad efectivas.

Hoy 15:51

En un contexto alarmante, Catamarca ha sido testigo de una serie de hechos delictivos que han reactivado la preocupación ciudadana por la inseguridad. En menos de 24 horas, el territorio provincial fue escenario de un ataque violento contra un oficial de policía, así como de un apuñalamiento y vandalismo en comercios locales, lo que pone de manifiesto un cuadro crítico que desafía la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en el empalme de las Rutas Nacionales 38 y 60, en la localidad de Chumbicha, donde un motociclista de 25 años embistió a un Oficial Ayudante durante un control, causando lesiones significativas. Este ataque demuestra la creciente violencia hacia el personal policial, quienes se enfrentan a situaciones de riesgo en el cumplimiento de su deber.

Simultáneamente, un joven de 22 años fue detenido en Nueva Coneta tras apuñalar a su propio tío, quien se encuentra en estado crítico en el Hospital Interzonal San Juan Bautista. Este hecho resalta la problemática de la violencia intrafamiliar, que sigue siendo un tema preocupante en la región.

La violencia no se limita a incidentes personales; también afecta al sector comercial. En horas de la noche, un hombre de 44 años fue arrestado por destruir la vidriera de un local en la intersección de las avenidas Misiones y Los Inmigrantes, sustraendo rollos de cables y herramientas. Este tipo de vandalismo genera pérdidas significativas para los comerciantes locales, quienes se sienten desprotegidos ante la inseguridad.

La situación ha generado críticas hacia las políticas del Ministerio de Seguridad, bajo la gestión del gobernador Raúl Jalil. Vecinos y comerciantes de áreas periféricas expresan su preocupación por la falta de patrullajes preventivos, lo que permite a los delincuentes actuar con impunidad. La escasez de recursos y el escaso patrullaje han sido señalados como factores que contribuyen a la escalada de delitos.

Además, el personal de seguridad enfrenta condiciones difíciles en los controles camineros, careciendo de iluminación adecuada y de señalización, lo que pone en riesgo su integridad. La falta de equipamiento logístico adecuado para frenar a conductores fugitivos genera un ambiente de vulnerabilidad que se traduce en una mayor sensación de inseguridad para la población.

Los recientes acontecimientos en Chumbicha, Nueva Coneta y la capital provincial subrayan la necesidad urgente de mejorar la seguridad en Catamarca. Con uniformados heridos y comercios atacados, la ciudadanía exige acciones concretas y una respuesta efectiva de la Casa de Gobierno para abordar la creciente escalada delictiva.