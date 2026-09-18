El Regional B del NOA entra en su definición con tres equipos santiagueños como protagonistas

Santiago Lawn Tennis y Old Lions buscarán cerrar la fase regular en la mejor posición posible, mientras que Santiago Rugby afrontará su último partido sin chances de acceder al repechaje.

Hoy 15:57

La fase regular del Campeonato Regional B del NOA llega este fin de semana a su última fecha con todo por definirse. Santiago Lawn Tennis y Old Lions buscarán mejorar su ubicación de cara a la etapa decisiva, mientras que Santiago Rugby cerrará su participación en el certamen.

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Lawn Tennis visitará este sábado a Tiro Federal de Salta con la necesidad de conseguir una victoria, mientras que Old Lions será local ante Aguará Guazú. Por su parte, Santiago Rugby recibirá a Tigres de Salta.

El sistema de competencia establece que los dos primeros equipos de la fase regular avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los ubicados entre el tercer y sexto puesto disputarán un repechaje por los lugares restantes en la instancia de los cuatro mejores.

Todo por definirse en la última fecha

A la jornada decisiva, Jockey de Tucumán llega como líder con 25 puntos, seguido por Tigres con 22, Gimnasia y Tiro con 20, Santiago Lawn Tennis con 19 y Old Lions con 15.

Por eso, cada resultado tendrá incidencia tanto en la clasificación directa a semifinales como en la conformación de los cruces de repechaje.

Lawn Tennis todavía tiene chances de terminar segundo. Para conseguirlo deberá ganar en Salta y esperar que Jockey de Tucumán supere a Gimnasia y Tiro o que ambos empaten. Además, necesitará que Santiago Rugby derrote a Tigres.

Si esa combinación no se produce, el conjunto del parque Aguirre finalizará entre el tercer y cuarto puesto.

Old Lions, en tanto, también puede escalar posiciones. Para superar su actual quinto lugar deberá ganar con punto bonus y esperar que Lawn Tennis pierda en Salta sin sumar unidades.

Incluso existe la posibilidad de que los Viejos Leones terminen terceros, aunque para eso Gimnasia y Tiro tampoco deberá sumar puntos. Si no se dan esas combinaciones, conservarán el quinto puesto.

Dos títulos del Anual Juvenil se definen en el parque Aguirre

El rugby santiagueño también tendrá definiciones en las categorías juveniles. Este sábado, desde las 10, Santiago Lawn Tennis será escenario de los partidos que definirán dos campeonatos del Anual Juvenil Copa McDonald's.

Las categorías M15 y M17 de Santiago Lawn Tennis y Old Lions se enfrentarán para determinar a los campeones de cada división.

El torneo juvenil se disputó en dos fases y, como hubo distintos ganadores, los títulos deberán definirse en estos encuentros decisivos.

En M16, en cambio, Santiago Lawn Tennis se quedó con ambas fases y se consagró campeón el pasado fin de semana.