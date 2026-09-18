Un comerciante sufrió una estafa de más de $15 millones con cheques truchos

La víctima es un comerciante de Quimilí, que entregó motosierras, herramientas y un grupo electrógeno tras recibir un cheque físico y varios E-CHEQ que resultaron falsos, apócrifos o sin fondos.

Hoy 06:36

Un comerciante de Quimilí, departamento Moreno, denunció haber sido víctima de una estafa que supera los $15 millones, luego de entregar una importante cantidad de herramientas y equipamiento a dos compradores que habrían utilizado cheques falsos y E-CHEQ sin fondos como medio de pago.

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La víctima, identificada como T.G., realizó la denuncia y el caso ya es investigado por el Departamento Delitos Económicos, que deberá determinar el origen de los instrumentos, la identidad de sus titulares y si existe una maniobra coordinada entre las personas involucradas.

Según relató el damnificado, el 15 de junio se presentó en su comercio un hombre de apellido Mansilla, quien adquirió y retiró tres motosierras —dos Husqvarna y una Stihl— por un valor de $4.150.000. Como forma de pago entregó un cheque en papel, supuestamente emitido en Santa Rosa, La Pampa.

El comerciante, confiando en la validez del instrumento, utilizó posteriormente ese cheque para cancelar una deuda con un proveedor de Rafaela. Sin embargo, cuando fue presentado al cobro ante el Banco Macro, fue rechazado porque resultó falso o apócrifo.

Pero la operación no habría terminado allí. Posteriormente, Mansilla habría realizado otra compra y entregado dos E-CHEQ, que finalmente fueron rechazados por falta de fondos.

Entre las operaciones, el comprador se llevó dos motosierras Husqvarna HVA 61 HN de 20 pulgadas, tres motosierras Stihl MS 382 de 50 centímetros, diez cadenas Carlton 3/8, once anillos Niwa Piñón 3/8, once limas redondas Bahco, un grupo electrógeno Miyawa de 2800 watts, dos palas Biassoni y un hacha Bahco para tala de 2,2 kilos, entre otros elementos.

Una segunda operación y más E-CHEQ

Tiempo después, se presentó en el comercio otro cliente, identificado con el apellido “R”, domiciliado en el barrio Calasanz de Quimilí. El denunciante manifestó sus sospechas de que podría estar relacionado con Mansilla.

En esta segunda operación, el hombre adquirió una amoladora Bosch, un rotomartillo, un aparejo eléctrico, un soplador Arrow a explosión, dos motosierras Stihl MS 382, un hidrolavador Niwa, cinco cadenas, cinco anillos Niwa, cinco limas Bahco, otra amoladora Lusqtoff y un cortaperno, entre otros productos.

Para cancelar la compra, entregó tres E-CHEQ correspondientes a dos cuentas bancarias diferentes.

De acuerdo con la denuncia, esos instrumentos todavía no habían llegado a su fecha de cobro al momento de la presentación, por lo que aún no habían sido formalmente rechazados. Sin embargo, el comerciante manifestó tener elementos para considerar que también serían truchos, elevando el monto total de la presunta estafa a más de $15 millones.

El damnificado explicó ante la Policía que actuó confiando en que los instrumentos entregados eran auténticos y que serían abonados al momento de su presentación. Recién tomó conocimiento del problema cuando intentó cobrarlos y uno resultó falso mientras que los restantes fueron rechazados por falta de fondos.

Ante esta situación, solicitó que se libre oficio a las entidades bancarias involucradas para determinar la autenticidad, numeración, cuentas y titulares de los cheques y E-CHEQ, además de las causales de rechazo, la existencia de fondos y toda información que permita establecer su origen y trazabilidad.

La investigación buscará ahora determinar si los dos compradores actuaron de manera coordinada y si los instrumentos utilizados forman parte de una maniobra más amplia.