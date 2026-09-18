Detenciones por hurto de cuatro millones de pesos en Resistencia

La policía de Resistencia llevó a cabo operativos que resultaron en la detención de dos hombres implicados en un hurto millonario de $4 millones, destacando la eficacia de la División Delitos Contra la Propiedad en la ciudad.

Hoy 03:21

La ciudad de Resistencia ha sido escenario de recientes operativos policiales que llevaron a la detención de dos hombres involucrados en un hurto significativo valorado en cuatro millones de pesos. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo continuo por parte de la División Delitos Contra la Propiedad para combatir los delitos asociados a la propiedad en la región.

El primer operativo tuvo lugar alrededor de las 20:30 en la calle Rellardo, donde efectivos policiales fueron alertados por comerciantes de la zona. Estos comerciantes habían notado un comportamiento sospechoso y fotografiado a un individuo que intentaba abrir vehículos utilizando un inhibidor, un dispositivo que interfiere con las señales de alarma de los autos.

La identificación del sospechoso, un hombre de 36 años, fue posible gracias a la información proporcionada por los comerciantes. Al consultar sus datos en el sistema Si.Ge.Bi.-Móvil, se activó una alerta en rojo indicando un pedido de aprehensión vigente, emitido por el Juzgado Correccional N° 1 de Resistencia en julio de 2026 por un caso de hurto en grado de tentativa.

Las acciones policiales no se detuvieron ahí. A las 21:50, en la intersección de Fray Rossi y Libertador, se procedió a la detención de un segundo sospechoso, un hombre de 53 años. Este individuo estaba relacionado con un hurto ocurrido dos días antes en un supermercado, donde delincuentes sustrajeron la considerable suma de $4.000.000 del interior de una camioneta Toyota Hilux.

La investigación, que se inició tras la denuncia del robo, permitió a los integrantes de la División Delitos Contra la Propiedad realizar múltiples diligencias que los llevaron a identificar al presunto involucrado en el hecho, conocido por la modalidad de hurto con inhibidor.

Con la información recabada, los agentes policiales lograron localizar al hombre en inmediaciones de Villa del Oeste y lo detuvieron con éxito. Este procedimiento se realizó en coordinación con las autoridades judiciales para asegurar que se continúe con las diligencias correspondientes.

Estas operaciones reflejan el compromiso de la policía del Chaco en la lucha contra los delitos patrimoniales y el interés por mantener la seguridad en la comunidad de Resistencia, garantizando que los responsables de actos delictivos sean llevados ante la justicia.