Fidelio presentó su nuevo proyecto folclórico y anticipó la llegada de "Identidad Siempre Pueblo"

La agrupación santiagueña pasó por Noticiero 7 para compartir detalles de su propuesta musical, su gira por distintas provincias y la chacarera que formará parte de su próximo disco.

Hoy 02:22

El folclore santiagueño suma una nueva propuesta con la llegada de Fidelio, una agrupación que busca renovar la escena musical sin perder las raíces de la identidad popular. Sus integrantes visitaron Noticiero 7 para presentar el proyecto, contar sus primeras experiencias en escenarios del país y adelantar parte del material que preparan para su próximo lanzamiento.

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Durante la entrevista, los músicos repasaron el recorrido que vienen realizando con esta nueva etapa, que los llevó por distintos puntos del país como Bariloche, Lago Puelo, Trevelin, Buenos Aires y Córdoba, mientras preparan nuevas presentaciones en Tucumán y Santiago del Estero.

Uno de los próximos encuentros será este sábado en Santa Rosa, camino a Upianita, en el marco de una propuesta que combinará música y naturaleza con un avistamiento de estrellas. Allí, Fidelio será parte de una jornada especial en un entorno de monte y campo.

Además, la agrupación confirmó otras fechas en la agenda, como su participación en La Paliza de Tucumán el 26 de septiembre, la Peña de Orellana Luca el 3 de octubre y el Festival Ashpa Sumaj, que se realizará en Termas de Río Hondo, donde también interpretarán el himno del evento.

Un disco que busca reflejar la identidad

Durante la charla, Fidelio también presentó detalles de su próximo trabajo discográfico, titulado "Identidad Siempre Pueblo", un material que reunirá canciones propias y composiciones realizadas junto a otros artistas.

El proyecto nace como una continuidad del camino recorrido por sus integrantes, aunque con una nueva formación y una propuesta más cercana a la canción propia. "No me animo a decir que es un proyecto solista, porque no estoy solo y nunca camino solo", explicaron durante la entrevista.

Sobre el significado del nombre del disco, señalaron que busca transmitir un mensaje ligado a la identidad, la cultura y el acompañamiento desde el arte en los tiempos actuales.

"Siempre Pueblo" también representa, según explicaron, la idea de estar cerca de las luchas colectivas y de valorar espacios vinculados a la cultura y la educación.

Con esta nueva etapa, Fidelio apuesta a seguir recorriendo escenarios y acercando su música a diferentes públicos. La agrupación puede encontrarse en sus redes sociales como Fidelio OK, donde comparten sus próximas presentaciones y novedades del disco que llegará próximamente.