Más de 300 jugadoras participan del Torneo Regional Sub 14 de Vóley Femenino en Santiago del Estero

La competencia reúne a 24 equipos de seis provincias del NOA y se desarrolla desde este viernes hasta el domingo 20 en distintos escenarios deportivos de la Capital.
Santiago del Estero es sede desde este viernes del Torneo Regional Sub 14 de Vóley Femenino, una competencia que reúne a 24 equipos y más de 300 jóvenes deportistas de distintas provincias del NOA.
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El certamen se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre y tendrá partidos en las canchas de Veteranos de Básquetbol, Huracán, Defensores del Sud y el Colegio del Centenario.
La competencia cuenta con representantes de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, que durante tres jornadas buscarán ubicarse entre los seis primeros lugares. Esas posiciones otorgarán plazas para la próxima Copa Argentina de Clubes Campeones.
La apertura oficial contó con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; la presidenta de la Federación Santiagueña de Vóley, Emilia Acuña; la presidenta del Club Ateneo Vóley, Silvina Ledesma, y autoridades del Club de Veteranos de Básquetbol.
Ledesma fue la encargada de dar la bienvenida a las delegaciones que llegaron a Santiago del Estero para participar del torneo.
A su turno, Dapello transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y destacó la importancia de acompañar a los jóvenes deportistas como parte de su desarrollo integral.
Además, remarcó el respaldo provincial para la realización de eventos deportivos nacionales e internacionales, que también generan movimiento y tienen impacto en la economía local.
Finalmente, felicitó a los organizadores y a quienes trabajan para continuar promoviendo el vóley femenino en todo el NOA.