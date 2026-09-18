Más de 300 jugadoras participan del Torneo Regional Sub 14 de Vóley Femenino en Santiago del Estero

La competencia reúne a 24 equipos de seis provincias del NOA y se desarrolla desde este viernes hasta el domingo 20 en distintos escenarios deportivos de la Capital.

Hoy 15:51

Santiago del Estero es sede desde este viernes del Torneo Regional Sub 14 de Vóley Femenino, una competencia que reúne a 24 equipos y más de 300 jóvenes deportistas de distintas provincias del NOA.

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El certamen se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre y tendrá partidos en las canchas de Veteranos de Básquetbol, Huracán, Defensores del Sud y el Colegio del Centenario.

La competencia cuenta con representantes de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, que durante tres jornadas buscarán ubicarse entre los seis primeros lugares. Esas posiciones otorgarán plazas para la próxima Copa Argentina de Clubes Campeones.

El acto inaugural reunió a autoridades y organizadores

La apertura oficial contó con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; la presidenta de la Federación Santiagueña de Vóley, Emilia Acuña; la presidenta del Club Ateneo Vóley, Silvina Ledesma, y autoridades del Club de Veteranos de Básquetbol.

Ledesma fue la encargada de dar la bienvenida a las delegaciones que llegaron a Santiago del Estero para participar del torneo.

A su turno, Dapello transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y destacó la importancia de acompañar a los jóvenes deportistas como parte de su desarrollo integral.

Además, remarcó el respaldo provincial para la realización de eventos deportivos nacionales e internacionales, que también generan movimiento y tienen impacto en la economía local.

Finalmente, felicitó a los organizadores y a quienes trabajan para continuar promoviendo el vóley femenino en todo el NOA.