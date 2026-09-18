Martín Vázquez sobre la visita de Mitre a Acassuso: “Tenemos una final”

El volante del Aurinegro habló en exclusiva con Noticiero 7 en la previa del encuentro por la fecha 30 de la Primera Nacional y aseguró que el equipo confía en poder volver al triunfo.

Hoy 17:46

Mitre se prepara para afrontar una nueva fecha de la Primera Nacional y este sábado se presentará como visitante frente a Acassuso desde las 15.30, por la fecha 30 del campeonato.

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En la previa del encuentro, Martín Vázquez habló en exclusiva con Noticiero 7 y destacó el trabajo que viene realizando el plantel, aunque reconoció que el equipo necesita volver a sumar de a tres.

“Día a día estamos trabajando para poder sumar de a tres, que es lo que nos está costando en estos últimos partidos. Nosotros estamos enfocados en que lo podemos hacer, confiamos en nosotros. Tenemos una final el sábado de visitante, así que estamos preparándonos para estar a la altura y para poder ganar”, expresó.

El mediocampista consideró que Mitre mostró una mejoría en sus últimas presentaciones y sostuvo que uno de los principales inconvenientes estuvo en la falta de efectividad.

“Yo creo que en estos últimos partidos chances tuvimos y nos generaron muchas también. Hay que entender que a veces el rival juega y te puede llevar capaz a defenderte un poco más, a veces un poco menos”, explicó.

“Creo que estamos bien. En los últimos partidos lo que nos costó fue, lo que nos faltó fue que la pelota entre, nada más. Estamos haciendo un buen trabajo, levantamos mucho en estos últimos partidos”, agregó.

Vázquez también remarcó que el plantel deberá mantener la concentración en el tramo decisivo del campeonato.

“Hay que seguir, no nos podemos relajar. Nos quedan siete finales más”, afirmó.

“Todos están peleando por algo”

Sobre el rival de este sábado y la importancia de enfrentar a un equipo que también necesita sumar, el volante evitó hacer diferencias por la posición que ocupa cada conjunto en la tabla.

“Todos los partidos tienen algo, todos están peleando por algo, ya sea los de arriba por clasificar al reducido o los de abajo para salir de esa zona. Nosotros nos fijamos más que nada en nosotros”, sostuvo.

“Nos jugamos finales todos los fines de semana. Ahora, este sábado, por más que el rival en la tabla de posiciones esté en último, sabemos que no nos podemos dejar llevar por eso”, añadió.

El mensaje para los hinchas

Por último, el mediocampista dejó un mensaje para los hinchas aurinegros y aseguró que el plantel buscará responder dentro de la cancha.

“Decirle al hincha que vamos a representarlo fin de semana tras fin de semana como ellos se merecen y vamos a dejar todo en la cancha para poder cumplir con el objetivo”, manifestó.

“Sabemos que ellos quieren entrar al reducido también, así que el apoyo de ellos es muy importante para nosotros y vamos a dar todo para poder darles una alegría a ellos también”, concluyó.