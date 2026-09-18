El arte de tomar apuntes útiles para el aprendizaje en Argentina

En Argentina, el sistema educativo ha evolucionado en las últimas décadas, haciendo que la forma de tomar apuntes sea crucial para el aprendizaje. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires indica que una buena técnica de apuntes puede mejorar la retención de información hasta en un 50%.

Hoy 18:02

En el contexto educativo de Argentina, la forma en que los estudiantes toman apuntes puede marcar una gran diferencia en su capacidad de aprender y retener información. A lo largo de los años, la metodología de estudio ha cambiado, y es importante adaptarse a estas nuevas exigencias para obtener mejores resultados académicos.

Una de las técnicas más efectivas es el método Cornell, que divide la hoja en tres secciones: notas, palabras clave y un resumen. Esta técnica, popularizada en la década de 1950, permite organizar la información de manera clara y facilitar la revisión posterior, lo que es especialmente útil en un país donde el contenido de los cursos puede ser extenso y diverso.

Además, es fundamental prestar atención al formato de los apuntes. Usar colores, subrayados y dibujos puede ayudar a resaltar la información más importante. Según investigaciones, la utilización de elementos visuales en los apuntes puede aumentar la comprensión y la memoria a largo plazo, algo que es muy relevante en el aprendizaje actual.

El uso de tecnologías también ha revolucionado la forma de tomar apuntes. Herramientas digitales como aplicaciones de notas y grabación de audio permiten a los estudiantes capturar información de manera más eficiente. En Argentina, el acceso a estos recursos ha ido en aumento, permitiendo a más estudiantes aprovechar estas nuevas oportunidades.

La práctica de hacer resúmenes y esquemas a partir de los apuntes es otra técnica recomendada. Esto no solo refuerza el aprendizaje, sino que también ayuda a los estudiantes a identificar las ideas clave y a relacionarlas entre sí, un aspecto crucial en un sistema educativo que fomenta el pensamiento crítico.

Finalmente, es importante recordar que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje diferente. Por lo tanto, es recomendable experimentar con diversas técnicas y adaptarlas a las propias necesidades. Las encuestas realizadas en escuelas argentinas indican que aquellos que personalizan su método de apuntes tienden a tener un mejor desempeño académico.