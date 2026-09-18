Estrategias para evitar estafas en Whats App y proteger tu información

En la última década, el uso de WhatsApp ha crecido exponencialmente en Argentina, convirtiéndose en una de las principales plataformas de comunicación. Sin embargo, este aumento también ha traído consigo un incremento en las estafas virtuales que afectan a los usuarios.

Hoy 18:12

En la era digital actual, las estafas por WhatsApp se han convertido en una preocupación creciente para los usuarios en Argentina. Desde que la aplicación alcanzó más de 25 millones de usuarios en el país en 2021, la vulnerabilidad de los usuarios ha sido explotada por estafadores que buscan robar información personal y dinero.

Una de las estafas más comunes involucra mensajes que aparentan ser de instituciones financieras. Estas falsas comunicaciones pueden solicitar datos sensibles como números de cuenta o claves de acceso. Es crucial recordar que ninguna entidad legítima pediría información personal a través de este medio.

Otra táctica utilizada por los estafadores es el phishing, donde se envían enlaces maliciosos supuestamente relacionados con promociones o descuentos. Al hacer clic en estos enlaces, los usuarios pueden ser redirigidos a sitios web fraudulentos que buscan robar sus credenciales o información bancaria.

Para evitar caer en estas trampas, es fundamental verificar siempre la fuente de cualquier mensaje sospechoso. Contactar directamente a la empresa o institución a través de canales oficiales puede ayudar a confirmar la autenticidad de la comunicación recibida.

Adicionalmente, activar la autenticación en dos pasos en tu cuenta de WhatsApp puede añadir una capa extra de seguridad. Esta función impide que alguien acceda a tu cuenta incluso si logra obtener tu contraseña.

La educación sobre los riesgos digitales es esencial. En 2022, un informe de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet indicó que más del 40% de los usuarios había sido víctima de algún tipo de estafa online. Por ello, estar informado y alerta puede marcar la diferencia entre ser víctima o proteger tu información.

Finalmente, si alguna vez sospechas de una estafa, denunciar el incidente a las autoridades competentes es un paso importante. Esto no solo ayuda a tu seguridad, sino que también contribuye a la lucha contra el fraude digital en el país.