Renunciaron los abogados de Facundo Moyano en plena investigación por la denuncia de Candela Arizaga

Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron la defensa del exdiputado por “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”. La Justicia mantiene la prohibición de acercamiento y contacto con Candela Arizaga.

Hoy 20:01

Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron este viernes a la defensa de Facundo Moyano, en el marco de la causa en la que el dirigente está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género, a raíz del episodio ocurrido con su expareja, Candela Arizaga.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La salida de los letrados se produjo luego de que presentaran ante la Fiscalía de Género Norte un escrito en el que atribuyeron su decisión a “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”. Hasta este jueves, ambos abogados habían solicitado que se revisaran o dejaran sin efecto las restricciones que pesan sobre Moyano.

Por el momento, la prohibición de acercamiento y contacto con Arizaga continúa vigente. La medida establece que Moyano no puede acercarse a menos de 300 metros de la joven ni mantener comunicación con ella.

En paralelo, la fiscal Florencia Nocerez continúa con la investigación y dispuso nuevas medidas para determinar si Moyano tuvo algún contacto con Arizaga mientras regía la restricción judicial. La pesquisa apunta a establecer si pudo existir un incumplimiento de la orden, lo que eventualmente podría configurar un delito de desobediencia.

La Justicia también resolvió mantener sin modificaciones las medidas cautelares que pesan sobre Moyano, pese a los pedidos realizados por su defensa para revisar el alcance de las restricciones.

La causa se inició a partir de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. Arizaga salió del edificio donde residía Moyano y fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad. Uno de los agentes declaró que la joven le había manifestado que su pareja la había golpeado y retenido contra su voluntad. Moyano fue detenido y recuperó la libertad horas después, sujeto a medidas cautelares.

Posteriormente, Arizaga negó haber sufrido violencia física o psicológica y rechazó haber sido privada de su libertad. También presentó escritos ante la Justicia en los que manifestó su intención de retomar el vínculo con Moyano. Esta semana, sin embargo, declaró públicamente que actualmente no se considera en pareja con él y habló de las dudas que mantiene sobre una presunta infidelidad, aunque aclaró que no cuenta con pruebas.

En los últimos días, además, la fiscalía investigó si Moyano y Arizaga habían mantenido un encuentro en un apart hotel pese a la prohibición de contacto. Hasta el momento, la Justicia informó que no pudo reconstruir si efectivamente ambos se encontraron, mientras continúa el análisis de las pruebas incorporadas al expediente.

La renuncia de Gascón y Molina suma ahora un nuevo capítulo a una investigación que continúa abierta y que deberá avanzar con la designación de una nueva defensa para Moyano, mientras permanecen vigentes las medidas restrictivas.