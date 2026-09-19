El mercado reordenó sus referencias entre el dólar, las tasas y los vencimientos del Tesoro

La semana dejó una combinación de señales que obligó a mirar el mercado argentino por segmentos. Los bonos soberanos mostraron diferencias entre el tramo corto y el largo de la curva, el S&P Merval perdió el avance que venía acumulando en septiembre y el dólar oficial vendedor terminó en $1.535.

Hoy 06:23

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

Al mismo tiempo, el Banco Central mantuvo las compras de divisas a un ritmo inferior al de agosto y el Tesoro incorporó un nuevo canje a la agenda de vencimientos. En el exterior, la Reserva Federal volvió a colocar a la inflación como eje de su mensaje, con los Treasuries a diez años llegando al 5,0% y una rueda semanal dispar para Wall Street.

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La curva soberana mostró diferencias entre plazos

Los bonos argentinos en dólares terminaron la semana con variaciones negativas de entre el 0,2% y el 1,2%. El movimiento se produjo mientras el ETF EMB, que sigue créditos emergentes y distressed, permaneció prácticamente sin cambios durante el mismo período.

La comparación permite observar que el comportamiento de los títulos locales volvió a diferenciarse de esa referencia internacional. En paralelo, el riesgo país terminó la semana en torno a los 525 puntos básicos, nuevamente por encima de la barrera de los 500 puntos.

La fotografía mensual, sin embargo, ofrece una lectura menos uniforme. En lo que va de septiembre, los Globales de menor plazo mantienen avances de entre el 0,1% y el 0,3%, mientras que los títulos del tramo largo acumulan caídas de entre el 0,5% y el 1,1%.

La diferencia entre ambos extremos de la curva resulta relevante para interpretar el período: el saldo semanal fue negativo para la deuda soberana, pero el acumulado de septiembre todavía conserva resultados positivos en los vencimientos más cortos y negativos en los de mayor duración.

El Merval cambió el balance que llevaba en septiembre

El mercado accionario local atravesó una semana más exigente. El S&P Merval retrocedió un 2,5% y no logró sostenerse por encima de los US$1.900.

Ese movimiento modificó el resultado que venía mostrando durante el mes. Tras acumular una evolución positiva en las ruedas anteriores, el principal índice de acciones argentinas pasó a registrar una caída del 0,4% en septiembre.

El comportamiento de la renta variable se diferenció así de la deuda soberana de corto plazo, que todavía mantiene leves avances mensuales. La semana dejó, por lo tanto, una lectura distinta según el instrumento analizado, aun dentro de un mismo mercado.

Más que una dirección única, septiembre continúa mostrando una composición desigual: bonos cortos todavía en terreno positivo, bonos largos con retrocesos y un Merval que dejó atrás el saldo favorable que acumulaba hasta esta semana.

El tipo de cambio mayorista avanzó mientras el BCRA moderó el ritmo de acumulación

En el mercado cambiario, el tipo de cambio mayorista avanzó un 0,4% y finalizó la semana en $1.514,5.

El Banco Central, por su parte, continuó comprando divisas en el mercado oficial. Durante la semana adquirió US$82 millones, frente a los US$42 millones registrados en el período anterior.

La mejora respecto de la semana previa no modifica, sin embargo, la comparación con agosto. En lo que va de septiembre, el BCRA lleva comprados en promedio US$13 millones por rueda, mientras que durante agosto el ritmo había sido de US$39 millones diarios.

La diferencia entre ambos meses permite separar dos movimientos que conviven en el mercado cambiario: por un lado, una mejora de las compras respecto de la semana anterior; por otro, una velocidad de acumulación que continúa siendo inferior a la observada durante agosto.

El Tesoro sumó un canje a la agenda de vencimientos

La próxima semana tendrá además una nueva referencia en el mercado de deuda en pesos. El Tesoro anunció un canje para la LELINK D30S6, cuyo vencimiento se produce a fines de septiembre.

La operación se realizará el martes 22 de septiembre y tendrá fecha de liquidación el viernes 25, antes de una licitación con vencimientos abultados.

Los tenedores podrán optar por tres alternativas. La primera es la LELINK D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026. La segunda es la LELINK D30N6, que vence el 30 de noviembre de 2026. La tercera opción es el bono dólar linked TZV28, con vencimiento el 30 de junio de 2028.

La propuesta ofrece así instrumentos con horizontes diferentes, desde alternativas de corto plazo hasta un bono con vencimiento en 2028. El nivel de adhesión y la distribución entre cada una de las opciones se conocerán una vez concretada la operación.

La inflación volvió a dominar la discusión monetaria en Estados Unidos

Fuera del mercado local, la Reserva Federal concentró buena parte de la atención. El comunicado del FOMC volvió a dejar en claro que alcanzar una inflación del 2% anual continúa siendo el objetivo central y proyectó un nivel de tasas más elevado para este año.

Durante la conferencia, Kevin Warsh destacó que el mercado laboral mostró mayor fortaleza, que la inflación no desaceleró y que el escenario geopolítico podría generar nuevas presiones hacia adelante.

El mercado de bonos estadounidenses reflejó ese escenario. El rendimiento de los Treasuries a diez años llegó a tocar el 5,0%, en una semana en la que la evolución de los precios y las expectativas sobre tasas volvieron a ocupar un lugar central.

Wall Street, en cambio, terminó con resultados mixtos. El S&P 500 cedió un 0,1%, el Dow Jones retrocedió un 1,7% y el Nasdaq avanzó un 0,7%.

La respuesta de las acciones estadounidenses no fue, por lo tanto, uniforme. Mientras dos de los principales índices finalizaron con pérdidas, el Nasdaq consiguió cerrar la semana en terreno positivo.

Una semana que dejó lecturas diferentes según cada mercado

El cierre del período volvió a mostrar que no todos los activos argentinos transitaron la semana de la misma manera. Los Globales retrocedieron entre el 0,2% y el 1,2%, aunque el tramo corto todavía conserva ganancias en septiembre. El riesgo país terminó alrededor de los 525 puntos básicos y el Merval pasó a registrar una baja mensual del 0,4%.

En el frente cambiario, el tipo de cambio mayorista terminó en $1.514,5 y el Banco Central compró US$82 millones durante la semana. El monto superó al del período anterior, aunque el promedio de adquisiciones de septiembre continúa por debajo del ritmo observado durante agosto.

A estas referencias se suma ahora el canje de la LELINK D30S6 anunciado por el Tesoro, que incorpora una nueva instancia a la agenda financiera de los próximos días.

En el escenario internacional, la inflación volvió a colocarse en el centro del mensaje de la Reserva Federal, los Treasuries a diez años llegaron al 5,0% y Wall Street mostró resultados divergentes. El resultado final fue una semana en la que deuda, acciones, tipo de cambio y política monetaria ofrecieron señales distintas, obligando a mirar cada segmento por separado en lugar de reducir el movimiento del mercado a una única dirección.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.