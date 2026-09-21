La nueva guerra fría

El premier canadiense Carney se planta frente a las amenazas de Trump.

Hoy 05:01

Por John Carlin, en diario Clarín

Todos lo hacemos aun sabiendo que perdemos el tiempo. Intentamos convencer a alguien que mantiene posturas opuestas a las nuestras de que están equivocados, de que nosotros tenemos razón. Pero nunca nadie cambia de opinión.

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En el mejor de los casos, como decía mi madre, quedamos en na’a. En el peor, nos volvemos más dogmáticos, más violentos y crece la enemistad. “Como regla general”, decía William Hazzlit, un escritor del siglo XIX, “no hay conversación que valga la pena sino entre amigos o entre aquellos que coinciden en las mismas ideas fundamentales sobre una cuestión.”

Esta es la conclusión a la que llegaron por fin Canadá y la Unión Europea respecto a los Estados Unidos. Se intentó razonar, negociar, hacer concesiones, pero nada. Tan inútil como un debate entre Washington y Moscú sobre los meritos de la democracia o del comunismo durante la Guerra Fría.

Y guerra fría, o algo muy parecido, es lo que vemos ahora entre los dos nuevos bloques, inconcebibles en la era pre Trump, que de repente dividen al mundo. Uno lo lidera Mark Carney, el primer ministro canadiense, en nombre de los valores democráticos que comparte con los europeos; el otro, Donald Trump, en nombre de los valores autoritarios que comparte con Putin, Netanyahu y los neonazis alemanes.

Esta semana se escenificó en el parlamento europeo el comienzo de la resistencia democrática frente al eje del mal. Nadie de los 27 países europeos representados se había olvidado del discurso que dio Carney en enero en el que dijo, “Las potencias intermedias tenemos la capacidad de construir un nuevo orden que incorpore nuestros valores…debemos actuar juntas, porque, si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.

Por eso, y por la cada vez más desafiante actitud de Canadá frente a EEUU, Carney fue ovacionado cuando entró en el foro el jueves, y de nuevo durante su discurso después de que los parlamnetarios europeos dieran luz verde a la propuesta de que Canadá debía ser incorporada como “miembro asociado” de la UE.

“Buscamos fortalecer nuestra resiliencia,” declaró Carney, “para que nadie pueda controlar nuestros mercados abiertos, menoscabar nuestra soberanía, amenazar nuestra integridad territorial ni socavar nuestras libertades, nuestras democracias o nuestro Estado de derecho.”

Estaba clarísmo a quién se refería. Inclusive Trump lo entendió. “¡Un acto hostíl!”, chilló. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se contagió del valor de Carney y dijo que había llegado la hora “urgentemente de reimaginar nustras alianzas”.

“Reimaginar” significaba dar por acabada la relación de confianza y amistad que había perdurado con Estados Unidos desde el final de la segunda guerra mundial. “Urgentmente”, que no había ni un minuto para perder frente a la demencia galopante de Trump. El líder del mundo libre ya no es el presidente de Estados Unidos sino el primer ministro de Canadá. Lo es no solo porque es el más inteligente y el más claro en sus ideas de todos los políticos que defienden el orden democrático global contra el caos nihilista que pregona el chiflado naranja. También porque es el más valiente.

La economía canadiense depende muchísimo más del comercio con EEUU que la europea. Defensor de la soberanía nacional y de la de cada uno de sus compatriotas, con cuyo apoyo cuenta, Carney se la está jugando como casi nadie en el escenario político global. La excepción sería el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se enfrenta a la mafia Putin-Trump con sudor, lágrimas y ríos de sangre.

Una manera de marcar las diferencias entre los dos bloques es, precisamente, el inflexible apoyo político y militar a Ucrania de aquel que lidera Carney. Lo que también es una manera de refutar la noción de que la nueva alianza propuesta entre Canadá y la UE es un gesto que carece de sustancia.

Franklin Delano Roosevelt, un presidente de EEUU algo diferente al actual, dijo la famosa frase, “No tenemos nada que temer salvo el miedo mismo”. Esa es la consigna de Carney. El calor con el que lo recibieron en el parlamento europeo demuestra el deseo del Viejo Continente, más tímido que él hasta ahora, de hacerla suya.

En agosto del año pasado la UE respondió a los aranceles que le impuso Trump como un rebaño de corderos. Se llegó a un acuerdo según el cual se aplicaría un arancel del 15 por ciento a todas las exportaciones de la UE a Estados Unidos, el triple del promedio anterior. A cambio, Estados Unidos mantendría un régimen de aranceles cero para sus exportaciones a la UE. Humillante.

Esa era una época en la que los europeos persistían en la idea de que podrían persuadir a Trump de que cambie de opinión, es decir su manera de ser, su identidad. La calurosa bienvenida a Canadá del club europeo demuestra el reconocimiento de que un escorpión siempre será un escorpión, que matar, como reza la fábula,“es su naturaleza”. Entendieron también la verdad de lo que decía Hazzlit, que solo es posible una conversación que valga la pena entre aquellos que coinciden en las mismas ideas fundamentales.

Paul Krugman, el premio Nobel de economía neoyorquino, citaba en un escrito el viernes “El príncipe” de Maquiavelo. Recordó aquella frase que dice que es mejor para un líder ser temido que amado. Pero, Krugman recuerda, la idea fue más compleja. Maquiavelo agregó: “Sin embargo, un príncipe debe inspirar temor de tal manera que, si no consigue ganarse el amor, evite suscitar el odio.” Trump, como dice Krugman, genera odio en el mundo civilizado que preside Carney e inclusive por fin, como dicen las encuestas, la mayoria de los estadounidenses. Y como todo autócrata debería saber, y muchos han descubierto, el odio vence al miedo. “Por ahora,” concluye Krugman, “celebremos con cautela el claro descenso del temor que Trump inspira, tanto en el extranjero como en su propio país".