Una mujer de 76 años muere tras caer desde un edificio en Resistencia

Una mujer de 76 años perdió la vida tras caer desde el segundo piso de un edificio en Resistencia, Chaco, y se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Hoy 03:19

Una mujer identificada como Mirta Alicia Lizarraga, de 76 años, falleció trágicamente este sábado tras caer desde el segundo piso de un edificio en la ciudad de Resistencia, Chaco. El incidente se produjo poco después del mediodía en el edificio Ares, ubicado sobre la calle Misionero Klein al 360, entre Salta y Santiago del Estero. Tras recibir un aviso de emergencia, las autoridades policiales se dirigieron al lugar y encontraron a la mujer tendida en la vereda, lo que generó una inmediata preocupación por su estado de salud.

Personal médico llegó rápidamente en una ambulancia, pero al revisar a la mujer, se constató su fallecimiento. La noticia ha conmovido a la comunidad local, que se pregunta cómo ocurrió este trágico hecho. Según fuentes de Diario Chaco, un hombre de 49 años, que se presentó como su hijo, indicó que la mujer vivía sola en el departamento C del segundo piso del edificio donde ocurrió la caída.

La Justicia ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la caída. La causa ha sido asignada a la Fiscalía de Género N° 11, bajo la dirección de la fiscal Noel Benítez. La funcionaria, junto con su asistente, llegó al lugar del incidente para supervisar la recolección de pruebas y el inicio de la investigación.

Como parte de las diligencias, se solicitó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial, cuyos peritos están encargados de realizar las primeras tareas de análisis forense y reconstrucción de los hechos. La fiscal Benítez ha manifestado que las pruebas obtenidas serán cruciales para determinar si la caída fue accidental, voluntaria o si hubo intervención de terceros.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial que aclare las causas de la caída. Las pericias en curso y las declaraciones de testigos serán fundamentales para esclarecer este trágico suceso que ha dejado a la comunidad de Resistencia en estado de conmoción.

La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se puedan obtener más información sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de esta mujer. Este hecho resalta la importancia de abordar cuestiones de seguridad en edificios y la necesidad de una mayor vigilancia en la comunidad.