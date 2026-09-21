Festival Día de la Primavera 2026: así se vivió la gran fiesta en Plaza Añoranzas

Este lunes 21 de septiembre, Plaza Añoranzas se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera en Santiago del Estero. Desde la tarde, estudiantes, jóvenes y familias se acercaron al predio para compartir una jornada marcada por la música y distintas propuestas pensadas especialmente para la fecha.

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La celebración comenzó a las 15 horas, con entrada libre y gratuita, y contó con una programación que combinó artistas locales, DJs y batallas de freestyle. La cartelera incluyó a Alejandro Véliz, Maki Rojas, Franco Escobedo, Ke Fiesta, Carlitos Véliz, 60 Grados y Tomás Véliz, además de la esperada presentación de La Joaqui.

La presencia de La Joaqui fue uno de los momentos más esperados por los estudiantes. La cantante había confirmado previamente su participación y finalmente llegó a Plaza Añoranzas para formar parte de la celebración, ante un público que acompañó el desarrollo de la jornada.

A lo largo de la tarde, la música y las propuestas de cultura urbana tomaron protagonismo en el escenario, mientras los asistentes disfrutaron del encuentro entre amigos y familiares. El festejo también contó con medidas especiales de acceso y seguridad, entre ellas la prohibición de ingresar con bebidas alcohólicas y camisetas de fútbol.

De esta manera, Plaza Añoranzas volvió a ser escenario de una de las celebraciones más esperadas de septiembre, en una jornada que reunió a distintas generaciones para festejar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.