VIDEO | Preocupación por picadas de motos durante la madrugada en las calles de Añatuya

Un registro muestra a jóvenes realizando picadas y maniobras a gran velocidad sobre avenida 25 de Mayo, incluso circulando en contramano. Las imágenes generaron preocupación por el riesgo para quienes transitan por el sector.

Hoy 22:51

Durante la madrugada de este lunes, un grupo de jóvenes protagonizó presuntas picadas de motos sobre avenida 25 de Mayo, en Añatuya, según puede observarse en una filmación registrada en el lugar. En las imágenes se advierte la circulación a gran velocidad y distintas maniobras imprudentes, entre ellas el desplazamiento en contramano.

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El video muestra a los motociclistas recorriendo la avenida a alta velocidad y realizando maniobras que incrementan el riesgo de accidentes. La situación no solo expone a quienes participan de las picadas, sino también a peatones, automovilistas y otras personas que circulan por la zona durante la madrugada.

Las imágenes generaron preocupación por el peligro que representa este tipo de conductas, especialmente por la posible participación de jóvenes y menores de edad. La circulación a alta velocidad, las maniobras bruscas y el tránsito en contramano pueden derivar en siniestros de graves consecuencias.

El registro vuelve a poner en foco la importancia de los controles y las acciones de prevención vial en distintos sectores de la ciudad, especialmente durante horarios en los que este tipo de prácticas pueden desarrollarse con menor circulación y mayor riesgo para terceros.